蘭嶼潛水同床竟伸狼爪 男強制猥褻女同事判10月緩刑3年

台東一名男子阿強（化名）與女同事赴蘭嶼潛水旅遊期間，趁共睡雙人床時違反對方意願撫摸胸部、搓揉乳房並以陰莖頂撞臀部。台東地院認定構成強制猥褻罪，判處有期徒刑10月，緩刑3年，並須接受法治教育課程。全案仍可依法上訴。

判決書指出，阿強與被害女子為同事兼友人關係，兩人於前年9月間一同前往蘭嶼潛水旅遊。清晨兩人在民宿雙人床上休息時，被告以蓋被子為由將手放在女子胸前。女子察覺異狀後，以手拍打示意對方離開，但被告未停止動作，反而開始隔著衣物撫摸女子胸部。

女子當場喝斥「你在幹嘛？」後，被告短暫停頓，隨後竟再將手伸入女子衣內，搓揉其乳房及乳頭，並隔著衣物以陰莖頂撞女子臀部。直到女子表示稍後還要進行水肺潛水活動，被告才停止相關行為。

法院審理時指出，阿強最終坦承犯行，且女子證述內容前後一致，另有雙方LINE對話紀錄、友人及家屬證詞，以及身心科診斷證明等資料可資佐證。法官認定被告違反女子意願，已構成刑法第224條強制猥褻罪。

被告身為友人，卻罔顧對方信任，趁兩人單獨共處時滿足一己私慾，造成被害女子心理創傷，甚至需至身心科接受治療，行為應受相當非難。辯護人雖主張本案屬朋友間誤觸界線，希望依刑法第59條酌減其刑，但法院認為本案並無情輕法重或足以引起一般人同情的特殊情況，因此不予採納。

不過，法院也考量被告過去並無前科，犯後已坦承犯行，並與被害女子達成和解且完成賠償，被害女子亦表達願意原諒並同意給予緩刑，因此判處有期徒刑10個月，宣告緩刑3年。緩刑期間除接受保護管束外，並須於判決確定後2年內完成6場次法治教育課程，以建立正確法治及尊重他人性自主權觀念。