女童慘遭父親摸胸約2秒 用紙寫下日期向社工反映 讓父親栽跟頭

台南有名未滿12歲女童去年8月間在住家客廳與哥哥玩時，遭父親以手隔衣摸胸約2秒，嚇到她說不要，父親就把手移開了，她用紙寫下日期，向家訪的社工及姑姑、姑丈反映，父親辯稱可能下床不小心碰到，法官認明顯與不慎觸碰方式不同，認他成年人故意對兒童性騷擾罪處判刑8月。

父親矢口否認有對女童性騷擾，他辯稱，當天睡在客廳內木椅上，且那時晚上沒有開燈，他可能下床不小心碰到女童胸部。

女童偵訊時說，那時候父親在客廳內看電視，她和哥哥在玩，她當時有穿短袖上衣、長褲，父親就用右手隔著衣服摸她胸部約2秒，她有跟父親說不要，父親就把手移開了；她之所以記得日期，是因為她那天有用紙寫下來，這件事情她有告訴社工、姑姑跟姑丈。

台南市府家庭暴力及性侵害防治中心對女童創傷評估，稱女童案發後感到奇怪、不舒服及有噁心感等情緒反應。

女童哥哥證稱，妹妹有跟他說父親摸她的胸部。姑姑說，因為社工做家庭訪視時，詢問弟弟與子女如何相處等問題時，我們問女童父親有沒有碰到她身體，女童才告訴我們說父親有碰到她胸部2秒鐘，女童表示她有跟父親說不要，後來父親就有把手收回去。

台南地院指出，女童年紀尚輕，身心發育未臻成熟，就性知識及經驗猶屬懵懂，然而，她的證述，若非確有親身經歷，不可能有如此具體指訴；且依其年齡來看，且為父女關係，難認彼此間有何過節、糾紛，應不會有做出故意誣陷被告證述內容。

台南地院表示，依證人證言可知，女童確實有向證人陳述遭父親摸胸行為，而女童因年紀尚小，對於性理解程度、被害反應及感受，乃至處理方式，未必與青少年晚期或已成年被害人相同，所以未於第一時間向親友訴說，而是於社工家訪時經由成人引導下才將此事吐露，是可以理解的。

同時，父親觸摸女童胸部方式，明顯與一般常人不慎觸碰到他人胸部方式有別，可見他有故意觸碰女童胸部行為。

台南地院審酌，父親本應對女童善盡保護教養之責，使她能在健全家庭環境中成長，竟為逞一己性慾，罔顧幼女心理人格發展及心靈感受，對未成年女童性騷擾，已對她造成身心極大壓力及傷害，且遭此侵害後所生潛在心理偏差影響，更加無法彌補，自不宜輕縱。法官認他成年人故意對兒童犯性騷擾罪判刑8月，可上訴。