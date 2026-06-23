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男子藉給付女性友人投資紅利趁機襲胸、性侵 法官判刑4年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

鍾姓男子委託女性友人委託操作期貨，3年前為給付投資紅利，相約見面後共赴視障按摩店按摩，他卻趁四下無人女方換裝之際自身後熊抱襲胸，相隔一個月又乘機上了女方轎車性侵得逞，他矢口否認，但在通訊軟體「全身上下都被我摸遍了」對話成鐵證，法官判他應執行4年半。

檢方起訴，鍾受女方委託操作投資，2023年2月間，鍾因欲給付女方投資紅利，相約見面，女方駕車赴約取得投資紅利後，鍾邀她一同到視障按摩店按摩，各自在該店2樓相鄰且有布簾相隔工作床區內按摩。

按摩結束後，鍾見無其他人在2樓，擅自掀開布簾進入其工作床區內，此時女方正在換穿衣物，鍾竟以雙手自女方身後抱住，「大哥不要這個樣子」她出聲反抗，鍾要她說「不要叫」，也沒有放手，再以雙手揉搓其兩側胸部猥褻。

同年3月間，鍾又以給付投資紅利為由，與女方相約見面，女方開車抵達後，鍾坐上其副駕駛座，違反其意願，先拉下上衣，再以手抓胸部，及以嘴吸吮其胸部，雖經女方表示拒絕，仍遭性侵得逞。經女方報警處理而查獲。

鍾矢口否認強制猥褻、強制性交，他辯稱，在按摩店時有摸到女方胸部，但女方沒有生氣，也沒有阻擋，他與女方是好朋友，他以為沒有什麼，誰知道她之後提告，他承認性騷擾，否認強制猥褻。

他也說，相隔一個月，女方要跟他拿紅利，要他上車，說有事情跟他談，一上車女方就自己脫衣服，拉他的手去摸她的胸部，他沒有吸女方胸部，也沒有性侵。

證人說，她曾聽說過女方在視障按摩店，鍾抱女方，撫摸其胸部；在車上的事，鍾上車之後，撫摸女方的胸部，然後往下撫摸下體，女方有抗拒；女方講到在車上遭鍾碰觸身體、手指侵害這件事，難過得說不出話來。

台南地院指出，鍾與女方以通訊軟體對話時曾表示「全身上下都被我摸遍了」等語，後來在偵查中坦承在車上曾拉女方衣服及摸胸，於準備程序中坦承在按摩店未事先徵詢女方同意，即對女方摸胸，及在車上曾摸女方胸部。

台南地院審酌，鍾並受女方委託操作投資項目，女方對他原有相當信任，鍾竟藉機違反意願方法對她實行侵害行為，侵害其性自主權。法官認他犯犯強制猥褻罪判刑1年，又犯強制性交罪判刑3年8月，應執行4年6月，可上訴。

台南地院指出，鍾男受女方委託操作投資項目，竟藉機違反意願方法對她實行侵害行為，侵害其性自主權，認他犯犯強制猥褻罪又犯強制性交罪，應執行4年半。圖／本報資料照
台南地院指出，鍾男受女方委託操作投資項目，竟藉機違反意願方法對她實行侵害行為，侵害其性自主權，認他犯犯強制猥褻罪又犯強制性交罪，應執行4年半。圖／本報資料照

性侵 按摩

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