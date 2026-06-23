網交國中少女歡愛後IG傳訊分手...她怒告性侵 負心高中生遭判4年6月

台中市劉姓高中生在3年前透過網路，認識就讀國中二年級的少女，二人聊天培養感情2個多月後，劉男約少女外出到望高寮賞夜景，劉男與少女歡愛3次後，以Instagram（俗稱IG）傳訊少女分手，少女氣憤遇到負心漢，報警提告性侵，一審依成年人對未滿14歲少年性交罪，判刑4年6月，二審近日審結，駁回上訴。

判決指出，劉姓男子在2023年底時就讀高中，已成年，在同年底透過朋友介紹，認識就讀國中二年級的少女，雙方Instagram上聊天長達兩個月，同年11月底，劉男騎機車帶少女至台中市望高寮看夜景後，隨後將少女帶回住處，發生兩次性關係，同年12月初，劉男再度邀約少女外出，又與少女歡愛，但劉男在少女離開後，以IG傳訊，告知分手訊息。

劉男傳訊時，少女還質問「當初說要交往也是你」、「你把我第一次拿走」、「現在這樣說走就走」、「玩玩我身體就丟了我」，劉男還回「對不起」、「我虧欠你很多我想彌補」等語。

少女在劉男傳訊當日，即到警局報案，驗傷採證，提告性侵，檢警在少女內褲、下體採到劉男DNA，檢方依對未滿14歲少年強制性交罪起訴。

台中地院審理時，法官審酌卷內事證，認定劉男自述曾看到少女的健保卡，也曾到少女就讀的國中接人，明知少女未成年，但仍與少女發生3次性關係，事證明確。

法官指出，雖然檢方起訴劉男涉犯強制性交罪，但有無違反少女意願一節，依照卷內事證，少女在事後仍持續與劉男交往，未有逃離或求助之舉，卷內也無其他佐證，證明劉男有違反少女意願，依罪疑惟輕原則，無從認定劉男以違反意願方式性交，依成年人對未滿14歲少年性交罪，犯行3次，各判3年4月，應執行4年6月。

劉男認量刑過重，上訴台中高分院，二審近日審結，認定一審認事用法無違誤，駁回上訴，維持原判，尚未確定。