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在酒吧才認識1小時 他手扶女子右臉同時親吻左臉挨告判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子今年3月8日凌晨在台南中西區酒吧剛認識一名女子，酒後意亂情迷，與她聊天時，趁其不備之備，突然伸手以左手扶其右臉頰，同時親吻左臉頰，令女方嚇了一大跳，不堪受辱而提告，黃想和解遭拒，法官認他犯性騷擾罪處拘役30日，可易科罰金。

檢方起訴，黃與女方於今年3月8日3時許在中西區酒吧結識，未料，同日4時24分許見女方與他聊天，認有機可乘，竟意圖性騷擾，趁女方不及抗拒之際，以左手扶其右臉頰，同時親吻女方左臉頰，對她性騷擾得逞一次。女方覺得不受尊重而提告。

黃於偵查中坦承不諱，與女方警詢時證述情節相符，並酒吧監視器畫面擷取圖片等證據相佐，事證明確。

台南地院審酌，黃未能尊重女方身體權，而對女方性騷擾，很不應該；兼衡他坦承犯行的犯後態度，且女方表示無調解意願，他迄未與女和解或賠償損失等一切情狀。法官認他犯性騷擾罪處拘役30日，可上訴。

台南地院審酌，黃男未能尊重女方身體權，而對女方性騷擾，兼衡他坦承犯行的，且女方表示無調解意願，法官認他犯性騷擾罪處拘役30日，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審酌，黃男未能尊重女方身體權，而對女方性騷擾，兼衡他坦承犯行的，且女方表示無調解意願，法官認他犯性騷擾罪處拘役30日，可上訴。圖／本報資料照

性騷擾

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