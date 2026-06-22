課輔女老師染指未成年男學生得逞 因這2個動作逃過牢獄之災

南投一名研究所畢業的蔡姓女子，在基金會擔任輔導課老師，竟假借課後輔導名義，涉嫌誘騙男國中生發生2次性行為，家長憤而提告，南投地院日前審結，蔡女因認錯、和解判刑2年，並宣告緩刑5年免囚。

判決書指出，蔡姓女碩士於2024年7月至8月間受聘於某基金會，擔任課後輔導教師，因而認識仍在就讀國中的少年。蔡女明知被害人為未滿14歲之少年，竟於同年9月至10月間，分別在兩天的晚間時段，將他帶回其位於南投的租屋處內，並發生2次性交得逞。

少年家長察覺異狀，驚覺兒子遭到女老師侵害，憤而向警方報案，南投地檢署偵查後依法提起公訴。法院審理時，蔡女對所有犯行均坦承不諱。

法官認為，蔡女身為輔導老師，卻未能克制自身情慾，與未滿14歲的少年發生性行為，行為確實不當。考量蔡女當時年紀尚輕、無前科，且案發時並未違反被害人意願，屬於一時失慮而觸法。

法官審酌，蔡女犯後態度良好，展現深切悔意，且在訴訟期間展現積極誠意，已與少年及其家長達成調解並履行賠償完畢，家長也同意給予自新機會。法官最終依2個「對於未滿14歲之男子為性交罪」，各判處有期徒刑1年8月，裁定應執行有期徒刑2年，宣告緩刑5年，以啟自新，並命蔡女須接受2場次法治教育。