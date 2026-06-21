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獨／阿公成逆倫禽獸...兩孫女淪洩欲工具 鬧上法院卻被阿嬤逼和解

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣一名老翁從四年前起，利用祖父身分，對兩名孫女犯下逆倫犯行，2023年至2024年間，在住處、高速公路橋下，性侵年僅11歲的小孫女8次，也在2020年間對年僅12歲的大孫女摸胸，小孫女因無法再隱忍祖父犯行，向學校通報後揭發，但祖母未諒解，案件偵審時，要求孫女和解，讓兩孫受到二度傷害，台中高分院近日審結，駁回上訴，依強制性交、乘機猥褻罪等9罪，判刑8年10月。

判決指出，彰化縣一名老翁，明知兩名孫女在案發時，分別為12歲、11歲，仍在2020年至2024年間，對兩名孫女犯下乘機猥褻、強制性交的犯行。老翁先在2020年某日凌晨，趁當時年僅12歲的大孫女留宿熟睡時，伸手抓捏大孫女胸部，大孫女察覺有異驚醒，當場將其手拍掉，老翁始停手，大孫女事後曾向母親提及此事，但未即時報案。

老翁又在2023年至2024年7、8月間，祖孫身分及年齡、體型懸殊差距，先在住處，分別以手指、下體性侵當時年僅11歲的小孫女，犯行7次，另又在彰化和美交流道的高速公路陸橋下，性侵小孫女一次，一共犯行8次，小孫女因不堪身心壓力，向校方通報後揭發此案。

此案在偵審期間，祖母對兩名孫女提告的行為不諒解，還指責、疏遠孫女，更不歡迎孫女參與家庭活動，逼迫孫女需和解，讓孫女受到二度傷害。

一審審理時，老翁坦認有對小孫女犯下強制性交的犯行，但不認有對大孫女摸胸，不過未獲法官採信，認為大孫女無誣陷老翁的動機，另外此案還有老翁女兒證述，認定老翁確有犯行，分別依對未滿14歲女子強制性交罪，一共8罪，判刑7年6月，另依乘機猥褻罪，判刑10月，應執行8年10月。

老翁認量刑過重，上訴台中高分院，二審近日審結，認定一審量刑適法，駁回老翁上訴，仍可上訴最高法院。

彰化縣一名老翁涉性侵兩名未成年孫女，台中高分院審結，駁回上訴，判老翁8年10月徒刑。示意圖／Ingimage
彰化縣一名老翁涉性侵兩名未成年孫女，台中高分院審結，駁回上訴，判老翁8年10月徒刑。示意圖／Ingimage

彰化 猥褻 性侵

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