聽新聞
0:00 / 0:00

保護性社工人力荒 性侵防治現缺口

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

校車司機連續性侵案凸顯兒少性侵防治困境，專家指出，許多未成年被害人長期遭加害人控制，也擔心面臨司法程序壓力及社會異樣眼光，求助意願偏低，須仰賴保護性社工長期陪伴與勸導，但保護性社工進用率低，恐讓兒少性侵案防治出現缺口。

法務部統計，二○二四年偵結性侵案件五七七六件，其中僅起訴一九二三件，約占三成三。

勵馨基金會副執行長王淑芬表示，不少被害人擔心即使報案也難獲公道，甚至可能在司法過程中二度受傷，選擇沉默。她呼籲社會停止檢討被害人，降低性侵汙名，提高被害人揭露意願。

第一線保護性社工人力長期不足，衛福部統計，去年底全國保護性社工員額二○六四人，實際僅進用一五七○人、占七成六，為各類社工最低。

衛福部保護司長郭彩榕表示，社工人力會隨著招募時程波動，今年五月底，保護性社工進用率已回升至約八成。

王淑芬說，衛政體系應成為兒少性侵防治的第二道防線，第一線應由社工承接。未滿十六歲兒少被通報感染梅毒、ＨＩＶ等性病，即使當事人稱為合意性行為，仍應通報、介入評估，避免潛藏性侵案件遭忽略；十六至十八歲被害人若非合意，也應通報社政單位。

中央警察大學犯罪防治研究所長沈勝昂表示，防治工作不能只靠刑罰，現行制度透過簡化偵訊流程、減少重複陳述等降低被害人負擔，未來仍須結合社工、醫療與司法體系合作，及早發現、阻止類似案件發生。

社工 法務部

延伸閱讀

神棍司機性侵案 教育部要管了 鄭英耀：不讓作奸犯科者有機會開校車

彰師大狼師涉權勢性騷？ 監察院與彰化縣性平會認知不同

專家籲尊重自殺防治專業 勿網路圍觀高雄教師事件

校事會議存廢掀爭議 EdYouth籲先補齊4缺口：不應貿然廢除

相關新聞

「汶汶阿伯」買下100本寫真！持手機棚拍竟割頸 發文問七大死罪思想怪

52歲男子許力引是中信兄弟啦啦隊成員汶汶的超級粉絲，昨天繳費參加汶汶與琴佳諾攝影公司舉辦的私人棚拍活動，輪到他拍攝時，掏出預藏水果刀攻擊，釀汶汶頸部濺血送醫，2名粉絲見狀幫忙壓制，警方5分鐘趕抵，依現行犯逮捕。因夜間停止偵訊，警方待今天製作完筆錄再決定以傷害或殺人未遂罪嫌移送法辦。

Line對話成鐵證！女房仲侵占舊愛借名登記房產賣250萬判4月並沒收

基隆市曾擔任不動產仲介公司的陳姓女房仲，被控將杜姓前男友「借名登記」在她名下的一間房產，未經同意以250萬元價格變賣後私吞款項。基隆地院發現雙方的Line對話紀錄，清楚證明她未出任何費用，也明知借名登記，依侵占罪判處陳女有期徒刑4個月，並沒收250萬元犯罪所得。

辦大案牛步 審理延宕

「我不是醫師，我是警察。」跪在觀音像前的「百億總裁」莊周文聽到這句話臉色大變；他知道逃亡生涯已結束，束手就擒。

關鍵人物／林依成：辦案被掌握 關心電話接不停

「辦案期間，我確實收到不少來自各界『關說』或『關心』的電話，但我秉持初心，加上台中地檢署支持，讓我能頂著壓力順利偵結起訴。」已轉任律師的林依成，還原當年偵辦莊周文案經過，坦言「承受極大壓力」。

案件不斷歸零 踐踏司法公信

社會矚目案件頻傳審理延宕狀況，法學界對「法官換人、程序重來」現象高度憂慮；多位學者重砲抨擊這種現象不僅是司法行政的怠惰，更是公然踐踏刑事訴訟「直接審理原則」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。