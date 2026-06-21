校車惡狼案 社工早介入 司法還是漏接

中部一名校車司機涉嫌長期性侵多名女學生，最終因ＨＩＶ疫調追查曝光。據了解，二○二二年社工便介入，發現多名受害者來自同一教育機構，甚至組成自救群組，卻因社工缺乏調查權，現行法規也未強制通報或設罰，導致案件未能進入司法程序。

專家指出，此案凸顯通報與司法銜接機制存在漏洞，亟待檢討補強，避免加害人持續犯案。

性侵案處理可分通報、報案二層次，性侵害防治法規定，社工等通報義務人知悉疑似性侵案，應「通報」社安網系統，但未強制向警方「報案」。

這起連續性侵案中，部分被害人早在三年前即接受社安網服務，期間也有家長求助，被害人向社工透露加害者為校車司機，卻不願報案，案件始終未能進入司法程序，直到有人感染ＨＩＶ發病就醫，才在疫調過程中揭露，引發外界對社安網的質疑。

一名資深社工指出，第一線工作受限於法規、權限及被害人意願，社工沒有警察權，無法主動調查，現行「性侵害犯罪防治法」不像「家庭暴力防治法」設置未通報的罰則，社工只能陪伴與支持，難以推動案件偵辦，成兒少性侵防治一大困境。

暨南大學家庭暴力研究中心主任王珮玲說，性侵被害人拒絕報案，成人、兒少都有類似情況，尤其兒少性侵多屬「密室性侵案」，個案證詞極為重要，當被害人受威脅利誘常不敢報案、作證，也無法及時保存證據並阻止再犯。

衛福部保護司長郭彩榕說，即使性侵被害人不願意，社工仍應積極說服，讓行為人被司法咎責，未滿十六歲、尚無性自主權的兒少遭性侵，社政人員仍須將案件移送警政單位調查。