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噁男潛入台南某國小…從校園圍牆鏤空處對2女打手槍 被逮辯稱小便

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

張姓男子潛入台南東區一間國小，他見校園圍牆鏤空處外馬路有一名女子騎車載著女性友人，竟裸露下體對著二女打手槍，二女從空隙處發現他的噁心犯行，報警逮人；檢警偵訊時，張辯稱是在樹邊小便，被二女誤會，法院不予採信，依公然猥褻罪判處拘役40日。可上訴。

判決書指出，張姓男子去年9月20日下午3時許潛入台南市東區東寧路一間國小，他從校園圍牆鏤空處發現馬路邊有一名女子騎車載著女性友人，正在旁邊路口停等紅燈，竟裸露下體對著二名女子打手槍，二女從鏤空處發現張的詭異行為，報警處理。

偵訊時，張否認犯行，辯稱一時找不到廁所，只是在樹邊小便，沒有打手槍，是二名女子誤會；二女不約而同證稱，張看著她們打手槍，其動作明顯不是小便，如果張是要小便，應會轉身避免暴露，但張是看著她們持續動作。

台南地檢署將張依妨害風化罪提起公訴，法院認為，國小校園廁所大致位在建築物兩側，張不可能找不到廁所，且張必須登上數階階梯才會抵達圍牆鏤空處，如果是要小便，怎麼可能刻意登高在容易遭人目擊情況下進行，認定張所辯均屬卸責之詞，不足採信。

法院審酌，張犯公然猥褻罪事證明確，應依法論科，其出於單一犯意，於密切接近時間、地點，以相同方式為猥褻行為，在刑法評價上，應視為數個舉動接續施行，合為包括一行為，僅論以一罪；張不顧他人感受，妨害社會善良風俗非輕，判處拘役40日。

張姓男子潛入台南東區一間國小，竟從校園圍牆鏤空處裸露下體對著馬路上二名女子打手槍，台南地院依公然猥褻罪判處拘役40日。本報資料照片
張姓男子潛入台南東區一間國小，竟從校園圍牆鏤空處裸露下體對著馬路上二名女子打手槍，台南地院依公然猥褻罪判處拘役40日。本報資料照片

台南 校園 猥褻

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