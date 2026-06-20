台鐵美術館站出現「聞椅怪客」 吸被害女子坐過的位子

高雄市一名江姓男子2023年在台鐵美術館車站內，盯上一名通勤女子，不僅多次尾隨、刻意坐在對面觸碰下體，甚至等女子起身離座後，當眾跪在椅子前「瘋狂嗅聞椅墊殘留氣味」，被害女子嚇得改從高雄火車站提前上車，不料江男竟也提早搭上同班列車企圖「堵人」，法院日前審結依違反跟騷法判處江男拘役45天。

判決書指出，江姓男子與被害女子素不相識，卻在2023年8月28日晚間6時許，女子在台鐵美術館站候車時，發覺江男刻意接近，被害女起步離開，驚見江男竟當眾跪在她剛坐過的椅子前，雙手抓著椅背，整張臉貼在椅墊上吸嗅，隨後更尾隨她進入車廂。

隔天江男故技重施，被害女子向站務員反映的當下，江男又再度當眾對著其座位猛聞，到了8月30日傍晚，江男變本加厲，刻意挑選被害女子對面的位置坐下，並當著被害女子的面雙手放在褲襠上「扭動觸碰下體」，待女子驚嚇逃開，江男再度趨前嗅聞其留下的座位氣味。

為了擺脫江男跟蹤，被害女自9月起，刻意改變通勤路線，改由高雄火車站北上，不料在列車抵達美術館站前，江男竟早已穿梭在各節車廂，最後故意坐在被害女子對面，再度做出觸碰下體、每隔數秒便投以異樣眼光的騷擾行為。

長達半個月的尾隨與騷擾，導致被害女子精神壓力巨大、內分泌失調，出門總是疑神疑鬼，終日飽受恐懼折磨，因而就醫並憤而報警蒐證。

不過庭審時，江男辯稱，火車站與車廂是他必要的通勤路線，並非特意跟蹤，且辯稱嗅聞椅子的動作「只是覺得開心、高興、好玩」，甚至不記得部分案發時間是否有在場。

高雄地院法官審理後認為，江男在女子變更乘車車站後，仍刻意提前數站上車守候，顯見其是有意識、目的地觀察、知悉、跟蹤告訴人之位置，且相關行為在常情上顯與性或性別有關，已嚴重影響被害人日常生活，因此依跟蹤騷擾防制法跟蹤騷擾罪，判處拘役45天。全案仍可上訴。