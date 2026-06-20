24歲男登入12歲女IG傳訊15歲女「來互換裸照」 騙得2張裸胸照判刑6月

林姓男子利用12歲少女的社群媒體帳號，傳訊給15歲少女稱「不然來互換裸照」，15歲少女見對方是女生，不疑有他傳送2張裸露胸部的照片，林因此騙得照片下載並持有；12歲少女不滿林利用她的帳號，竟將裸照貼在限時動態，事件曝光，台南地院將林判刑6月。可上訴。

判決書指出，林姓男子在2024年24歲時，曾在現實中見過台南市一名年僅15歲的少女，他向另一名年僅12歲的少女聲稱「可輕易騙取15歲少女裸照」，還建議取得裸照後可外流；12歲少女不信，林便使用她的Instagram帳號登入，傳訊給15歲少女稱：可交換裸照觀看。

15歲少女見對方也是小女生，傳送過去自拍的裸露上半身及左胸照片各1張，林姓男子得手，觀覽並下載儲存至其手機相簿；2024年4月18日，12歲少女不滿林用她的IG帳號騙取裸照，發布在個人限時動態，事件因此曝光。

警方詢問時，林承認騙取裸照，但稱可以外流是玩笑話，檢方偵訊時又改稱沒有騙取裸照；15歲少女表示，不認識12歲少女，因對方提議互相交換裸照才會傳送。12歲少女則表示，不滿林用她的帳號騙裸照，才會貼出照片（其行為另案偵辦）。

法院審理時，林姓男子自白承認犯行，合議庭認定與事實相符，堪以採信，其犯行事證明確，應予依法論科；由於15歲少女證稱，自己因一時好奇用手機拍下自己裸照，遇到林假冒的帳號說不然來互換裸照，她就將之前拍的照片傳給對方，則性影像並非因林引誘而拍攝。

合議庭審酌，林案發時為年約24歲成年人，竟為滿足己身慾望而犯案；考量終能承認犯行犯後態度、取得性影像方式、數量非鉅、持有時間，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況，依犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第39條第1項無正當理由持有少年之性影像罪，判刑6月。