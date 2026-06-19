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成人直播主圓山花博辦「感謝祭」當眾露點 任粉絲摸胸遭法辦

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成人直播主圓山花博辦「感謝祭」當眾露點 邀8粉絲揉胸…遭法辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

成人平台SWAG直播主26歲林姓女子日前在北市圓山花博園區內舉辦「粉絲感謝祭」，不僅線下與粉絲相見歡，還身穿裸露衣物任由粉絲撫摸搓揉，甚至露出胸部，民眾見狀報警，警方到場詢問，林女起初辯稱「全都是我朋友」，由於涉嫌妨害風化「行為足以引起他人性慾」，事後被通知到案依法送辦。

中山警方13日凌晨3點多獲報，有女子在花博園區被數名男子團團圍住、騷擾到場，詢問了解林女稱全部都是她的朋友，沒有被侵犯，警方抄登資料後離去。

警方事後懷疑林女涉嫌裸露胸部、妨害風化，調閱監視器畫面認定有違法疑慮，當時林女跟8名男子在公眾場合有「情色互動」，不僅讓男粉絲伸手摸胸、摸臀，甚至林女還把衣服拉下後露出胸部，涉嫌公然猥褻，依法通知她到案說明。

林女17日下午5點多到案，承認公然猥褻，確實有給粉絲「一點福利」，但也強調是單純讓粉絲開心「沒什麼大不了的」，警詢後被依公然猥褻罪嫌函送法辦。

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝

花博 粉絲 北市 猥褻

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