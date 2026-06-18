嘉義汽旅陪酒變性侵 法院認定「撿屍」重判5年6月

嘉義一名黃姓男子在汽車旅館找傳播小姐陪酒，趁女子服用精神科藥物後又飲酒、吸食愷他命導致意識不清之際發生性行為。嘉義地方法院認定女子當時已達不能抗拒程度認定屬俗稱「撿屍」犯行，黃男辯稱「合意性交」不被採信，依乘機性交罪判處有期徒刑5年6月。可上訴。

判決指出，2025年8月間黃男與友人於汽車旅館飲酒作樂，並透過傳播公司安排陪酒服務。被害女子到場陪侍期間持續飲用威士忌，並吸食摻有愷他命的香菸，而她本身長期服用精神科藥物，相關藥物具有嗜睡、暈眩等副作用，且不宜與酒精併用。

當天上午其餘友人陸續離開房間後，現場僅剩黃男與女子。黃男曾提議性交易，但女子以「去跟幹部講」婉拒。法院認為，女子隨後因藥物、酒精及愷他命交互作用，意識逐漸不清，已達不能抗拒狀態，黃男仍趁機與她發生性交。

法院審酌證人證詞、監視器畫面及對話紀錄後認定，被害女子案發時精神狀況持續惡化，先是精神不支躺床休息，之後陷入幾乎毫無意識狀態。其他傳播小姐事後返回房間時，發現她全身赤裸、叫喚及搖晃均無反應，甚至需協助穿衣。

黃男辯稱雙方是合意性交，並主張女子仍能回覆手機訊息，未達不能抗拒程度。不過法院認為，女子僅曾簡短回覆訊息，無法證明意識清晰；且她對性行為過程毫無記憶，也未曾同意性交易。法院認定「去跟幹部講」是傳播小姐婉拒客人性要求的常見方式，無法據此認定雙方有性交易合意。

合議庭認為，被害女子因藥物、酒精及愷他命影響，已無同意性行為的理解與抗拒能力，黃男行為符合刑法乘機性交罪構成要件。法官批評其利用被害人意識不清狀態滿足性慾，屬俗稱「撿屍」犯行，嚴重侵害性自主權並造成被害人心理創傷，因此判處有期徒刑5年6月。

此外，法院認為2名友人在偵查及審理期間，對被害女子當時精神狀況的證述與事實不符，已涉及偽證罪嫌，將依職權告發檢方另行偵辦。

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