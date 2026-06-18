抓包尪外遇3女！小四坦承發生關係 人妻求償300萬仍吞敗

小四都認錯了，元配仍被判敗訴！台灣一名人妻因不滿結婚20年的丈夫同時與3名女子發展婚外情，憤而向法院提告，向丈夫阿偉及3名外遇對象合計求償300萬元。然而，即使涉案的「小四」在庭上承認曾與人夫同居並發生性關係，甚至認錯願意賠償和解，但法院認為元配是以「配偶權」受侵害作為求償基礎，並指出「配偶權並非法律明文保障權利」，加上通姦罪已除罪化，最終駁回元配的求償。元配不但一毛未拿到，還得自行負擔全部訴訟費用。

人夫遭控周旋3女 元配憤而提告求償

根據判決書指出，案中原告小婷（以下皆為化名）與丈夫阿偉於2003年結婚並育有2女，但近年婚姻亮紅燈。小婷在起訴狀中指控，丈夫自2024年5月起，先後與3名女子發展出超越一般社交界線的關係。

小婷列出丈夫多項出軌行為，包括先與「小三」小蓉交往，兩人還一同前往新疆旅遊；之後又與另一名「小四」小萱關係密切，不僅安排對方進出住處並同居，阿偉甚至將元配的衣物交給對方穿。此外，阿偉也被指透過小萱認識「小五」小君，2人經常徹夜打麻將，且涉及代付股票交割款等不尋常金錢往來。

小婷認為，3人行為已嚴重破壞婚姻生活並違反忠誠義務，導致她身心受創，因此要求丈夫與3名女子各連帶賠償100萬元，共求償300萬元。

庭上各說各話 「小四」坦承願意賠償

案件審理期間，各方說法不一。丈夫阿偉否認侵害妻子權益，辯稱雙方早已分居5年，婚姻早已名存實亡，相關事件多發生於離婚訴訟之後，妻子也未曾試圖挽救婚姻。

涉案女子小蓉及小君則否認指控，曾與阿偉同遊新疆的小蓉表示，自己僅提供「情緒支持」，並未逾越界線；被指有金錢往來的小君則強調，雙方僅是一般朋友與借貸關係。

不過，「小四」小萱則在庭上坦承曾與阿偉同居並多次發生性行為，也表達對小婷的愧疚，表示願意以15萬元範圍內進行和解賠償。

法官指「配偶權」非法律權利 元配敗訴還得負擔訴訟費

澎湖地方法院法官在判決書中指出，小婷是以「配偶權」受侵害作為求償依據，但依台灣現行法律見解，「配偶權非憲法上權利，也非法律上權利」。

法官進一步說明，台灣通姦罪已除罪化，因此即使存在通姦或超越一般社交往來的不正常關係，是否已構成民法上「情節重大」侵害，仍有高度爭議。

最終，法院駁回小婷全部求償及假執行聲請，判決小婷敗訴，所有訴訟費用皆由小婷自行負擔，全案仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》