高雄狼父半夜猥褻親生女 姊妹唇語傳話「爸爸摸妳？」揭父惡行

高雄一名少女在三個月內遭親生父親性侵、猥褻5次，父親甚至大膽趁其他孩子在場時下手。直到姊姊在黑暗中察覺異狀，用唇語驚問妹妹「爸爸摸妳？」，才掀開這起人倫悲劇。高雄地方法院審結，依對未滿十四歲之女子強制性交等5罪，判處該名父親有期徒刑10年。

判決書指出，這名父親與受害幼女、長女及幼子同住於高雄市苓雅區，去年7月起，父親利用深夜全家即將就寢、防備心最弱的時刻，在臥室內強行伸手撫摸幼女胸部。

首次得逞後，父親非但沒有收手，反而變本加厲。同年8月某夜，他甚至將幼女從床上強行拉至地舖，不顧女兒驚恐哭訴「不要」，強行以手指插入陰道性侵得逞。隨後更利用四下無人、或是假借同處一室的機會猥褻女兒，女兒雖試圖扭動身體、腳踢、大聲呼救，仍難敵父親體型

同年9月16日深夜，父親再度在地舖上打算逞獸慾，當時躺在床上戴著耳機玩手機的姊姊，隱約聽到妹妹用腳踢床架發出的求救暗示。姊姊隨即起身靠近，在黑暗中以「唇語」無聲詢問妹妹「爸爸摸妳？」妹妹驚恐點頭，但父親仍不甩，逞完獸慾才離去。

事後，姊姊向生母告發父親惡行，經母親聯絡學校並由高雄市政府社會局介入報警，才將這名惡父移送法辦。

法院審理時，父親見事證確鑿，坦承所有罪行，法官統計自去年7月至9月間，父親短短三個月內至少猥褻、性侵幼女5次，嚴重影響女兒正確性觀念之發展與身心健全成長。

法官痛斥父親為了滿足性慾，罔顧倫常，且犯後至今未與女兒達成和解，行徑惡劣，依對未滿十四歲女子強制性交、強制猥褻等5罪分論併罰，合併重判有期徒刑10年，可上訴。