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新北共學老師是狼 捷運、教會摸8男童下體還拍裸照…判關5年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

新北市某教育協會徐姓共學老師利用職務摸下體猥褻8名男童，甚至在捷運上也伸出狼爪，他也偷拍男童如廁、洗澡全裸的私密照片，最高法院依對未滿14歲男子犯強制猥褻罪及拍攝兒童性影像等16罪，判應執行5年6月徒刑，全案定讞。

徐透過協會媒介，擔任三峽區某國小學生的課後共學接送人員，提供課外學習、探索活動等共學共遊，趁於民宿新生宿營時，在房間摸男童的生殖器；在捷運上將手伸進男童褲子，撫摸、觸碰臀部；於超商陪同寫作業時，摸男童下體，或在公園遊玩時猥褻。

徐也在教會趁男童寫作業時，伸手摸男童頸部、臉部、胸部、腰部、臀部等，並親吻男童額頭；他也在教會伸手摸另一名男童的私密處，而被害男童們雖然感覺很奇怪，但因徐是共學老師，而隱忍未反抗。

檢警去年5月20日到徐的住處搜索，在手機和電腦中發現兒童性影像。徐坦承犯行，一審認為徐侵害兒童性自主決定權、性隱私權，判處徐8年6月徒刑。

案件上訴，二審認為徐身為共學老師，應盡力照護、指導兒童，竟為滿足一己性慾，偷拍兒童性影像、猥褻男童，對被害兒童身心健全發展產生負面影響，但考量徐與部分被害人、家屬達成和解並賠償，改判5年6月徒刑。徐上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回定讞。

捷運 新北 偷拍 裸照

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