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他邀護理師看手機影片 趁近身碰觸她胸部…急診室監視器拍下畫面成證據

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
林男邀護理師觀看手機內影片時，碰觸她的左胸。事隔7天，又趁機碰觸、拍打她的臀部。基隆地院法官審理後，依性騷擾罪2罪應執行拘役15日，可易科罰金。聯合報資料照
林男邀護理師觀看手機內影片時，碰觸她的左胸。事隔7天，又趁機碰觸、拍打她的臀部。基隆地院法官審理後，依性騷擾罪2罪應執行拘役15日，可易科罰金。聯合報資料照

在醫院協助拿藥、推送病人的林姓男子，邀女護理師觀看手機內影片時，碰觸她的左胸。事隔7天，又趁護理師與他人交談時，碰觸她的左臀，又拍打右臀。兩次性騷擾過程都被急診室監視器拍下。法官審理後，依性騷擾罪2罪應執行拘役15日，可易科罰金。

判決指出，林男是三軍總醫院基隆分院正榮院區外包勤務人員，平時的工作是協助急診室護理師拿藥、推送病人、傳遞病歷等業務。去年12月6日下午1時許，林男在急診室的護理站內，藉故與1名女護理師分享觀看手機內的影音時，乘她來不及抗拒的情況下，用手碰觸她的左胸側乳，性騷擾得逞。

去年12月13日上午9時許，林男又在醫院急診室護理站內，看見這名護理師與他人交談，沒有防備的時候，林男走到她的身後，用左手觸碰她的左臀，又拍打她的右臀部，再次性騷擾得逞。

這名女護理師兩度遭林男性騷擾，向警方報案。基隆警二分局通知林男到案，製作筆錄後將全案移送基隆地檢署偵辦。

林男在警方詢問、檢察官偵訊時，都承認犯行，並與報案的護理師指訴情節大致相符，加上有急診室的監視器錄影畫面等事證佐證，足認林男自白與事實相符，依涉犯性騷擾防治法性騷擾罪2次，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

基隆地方法院法官審理後指出，林男趁被害女護理師不及抗拒之際，做出性騷擾行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權觀念，並造成被害人心理陰影，當受責罰。審酌林男犯罪之動機、手段、所生危害、素行、犯後態度，兼衡智識程度、家庭經濟狀況，加上被害人表示無意願與林男和解等情狀，各處拘役10日，應執行拘役15日，如易科罰金，以1仟元折算1日。全案可上訴。

性騷擾防治法第25條規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而有親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。

護理師 性騷擾 基隆

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