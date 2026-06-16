國小導師猥褻性侵2男童30多次...在教室午休「打手槍」 判8年10月定讞

宜蘭縣某國小許姓代理老師8年前在自家住處，要求兩名國小四年級、年僅9及10歲的男童替自己打手槍、磨蹭下體、口交，猥褻、性侵共數十次，一審判刑12年，二審改判許8年10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

許2018年8月30日至2019年7月1日擔任國小代理老師，也是四年級導師，期間在住處房間脫掉上衣及褲子，壓在男童身上磨蹭下體、要求男童替自己口交，甚至趁午休時間在教室內與男童同蓋一條被子時，拉男童的手替自己打手槍。

許以同樣手法猥褻、性侵另一名男童，更在住處要求男童趴在床上性侵未遂；許也在寒假之前，邀約兩名男童一起到家中再趁機性侵，許的犯行多達30餘次，之後男童的同學得知消息，告知導師才揭發案情，兩名男童及母親報警提告。

許否認犯行，供稱從未猥褻、性侵兩名男童，他與男童之間只是一般師生互動，平常相處融洽，也沒有特別的關係，兩人也沒有一起到過他的住處，更沒有「單獨」到住處，都是和其他同學一起來。

許說，男童在學校午休時是與其他要午休同學躺在地上，他沒有躺在男童旁邊午休過，三人之間也沒有仇怨糾紛，可能是他有體罰孩子，情緒管理不好，不知道為何會有這樣的事情出現。

法院根據男童及其他證人說法、校方調查報告等，認定許罪證明確，一審判刑12年。案件上訴，二審認為，許身為教師卻猥褻、性侵男童，造成身心健康與人格發展嚴重影響，考量他沒有前科，犯後已經和男童及家屬和解，目前擔任臨時工，還有小孩要撫養，改判8年10月徒刑。