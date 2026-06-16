HIV校車司機狼性侵女學生改採強制採檢？ 石崇良：暫時維持現行規定

中部一名感染HIV人類免疫缺乏病毒的李姓校車司機性侵女學生，造成5名個案染HIV，針對無法強制採檢未來是否研議修法。衛福部長石崇良今表示，最後決定維持現行除三種緊急狀況外，不採取普遍強制採檢的原則，以避免過於嚴格的規定反而導致接觸者隱匿，造成疫調斷線。

石崇良今出席115年「優化兒童醫療照護」記者會，關於人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例，過去在立法就有討論，要不要公權力的強制採檢當時有廣泛討論，最終訂出特定幾項製造血液製劑、採集血液供他人輸用及器捐等三項，無需告知同意就可以採檢，主要有幾項考量。

石崇良說，因不希望通報強制採檢導致疫調上出現隱瞞，一但有接觸就強制要採檢，反而造成疫調上的困難，隱藏的感染者反而無法掌握。因此最終才是限定在公益性大於私益的部分。

石崇良表示，HIV主要是透過性行為感染，接觸有特定對象，不像其他傳染病有不特定對象族群，這是可以追蹤的，因此沒有強制採檢規定，除非有很大的需要，不然近幾年的HIV防治還算相當成功，感染人數是在下降，「還是暫時維持這樣的規定」。

石崇良說，即使沒有強制採檢，相關接觸對象心裡面應也有一定認知，目前要強化的是各項就醫過程中的不得隱瞞，避免在執行相關其他的行為時能有好的防治。他再重申，除非再有一些新的重要考量，才會再來新增強制採檢規定。

針對目前有3縣市都有確診個案，石崇良表示，先前已經成立專案調查小組，那當時地方衛生局有警覺性發現2個案有共同接觸者便啟動通報，疾管署有跟幾個縣市共同討論，目前案子已調查完畢，基於法規規定，無法主動發布新聞，直到檢調收押此人，新聞才曝光。