嘉市皮克敏活動吸萬人朝聖　女玩家返家前上演尋車記

嘉義市與遊戲公司合作推出國際皮克敏活動，吸引全台玩家湧入朝聖。一名女子開心完成9個展區蒐集任務後，原本帶著滿足心情準備返家，卻突然發現忘記愛車停在哪裡，從「完勝闖關」瞬間變成「全城找車」，焦急萬分下只好向警方求助。經警方動員地毯式搜尋並調閱監視器協助，終於順利找回車輛，讓女子鬆了一口氣，帶著感激心情踏上歸途。

嘉義市北門派出所警員洪家豪日前執行巡邏勤務時，接獲一名女子前來報案，表示找不到自己停放的車輛。女子說，當天特地開車到嘉義市參加國際皮克敏活動，由於市區共有9個展區，加上活動吸引大量人潮與車潮湧入，她看到停車場有空位便直接停車，隨後展開徒步闖關行程。

女子一路走遍9個展區，沉浸在遊戲樂趣中，直到下午活動結束準備開車返家時，才驚覺完全想不起停車場位置。她雖記得停放在一處面積很大的停車場，卻忘了停車場名稱及詳細地點，在周邊來回尋找許久仍無所獲，心情也從興奮滿足逐漸轉為緊張焦躁，只好前往派出所求助。

警方先安撫女子情緒，並根據其提供的車牌及行駛路線展開協尋。員警先騎乘機車在女子印象中的停車區域周邊地毯式搜尋，但始終未發現車輛蹤影。隨後再請值班同仁調閱路口監視器畫面，比對女子當天行車軌跡，確認其最後出現在文化路與林森西路口附近。

掌握關鍵線索後，警方擴大搜索範圍，最後在阿里山森林鐵路對面停車場內發現女子愛車。接獲通知趕到現場的女子看見愛車後，終於放下心中大石，頻頻向警方道謝，表示因沉浸活動過程，一時疏忽才忘記停車位置，十分感謝警方積極協助。

警方也提醒民眾，停車後可利用手機拍攝停車場名稱、停車格位置或開啟定位紀錄，方便日後尋車。若遇到類似情況，也可撥打110或向鄰近派出所請求協助。