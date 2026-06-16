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測謊沒過關！台中男約女網友KTV唱歌遭控性侵 法官仍判無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市邱姓男子被女網友指控在KTV內性侵，台中地院判邱男無罪。示意圖／報系資料照
台中市邱姓男子被女網友指控在KTV內性侵，台中地院判邱男無罪。示意圖／報系資料照

台中市邱姓男子去年初透過網路結識女網友，相約對方至KTV唱歌，但女方指控，邱趁她點歌時環抱、摸胸、親吻後，還強拉進廁所性侵得逞，法院審理時，邱男坦承環抱、親吻，否認性侵，雖然邱男測謊結果呈不實反應，但法官仍審認，此案缺乏其他補強證據，判無罪，仍可上訴。

檢警調查，邱姓男子在2025年1月間，在網路平台Threads認識一名女網友，同年2月8日中午邀約女網友到台中市一家KTV唱歌，2人在中午12時許進入包廂，邱男趁女網友使用點歌機時環抱、撫摸其胸部、親吻。

邱男隨後在許強拉女網友進入包廂廁所，不顧女網友反抗，脫下其褲子並以生殖器插入其陰道，強制性交得逞。

邱男坦承曾在點歌機前環抱、親吻女網友，隨女網友進入廁所，否認摸胸、性侵，檢方仍認邱男涉強制性交罪嫌，提起公訴。

台中地院審理時，勘驗監視器畫面，雖見邱男環抱、親吻女網友，但畫面無聲音，且未見女網友有推拒等抗拒舉動。女網友自廁所返回後，未見逃避，反與邱男繼續相互依偎、親吻，與一般性侵害被害人事後反應有異。

另外，送驗的女網友陰道檢體，雖呈弱陽性，但未檢出可比對的男性DNA-STR型別，無法佐證女網友指述。

雖然測謊結果顯示，邱男否認性交的回答呈不實反應，但法官認為，測謊結果非必然代表說謊，也不能作為補強證據。

法官審認，此案僅有女網友單一指述，缺乏其他補強證據，依「罪疑唯輕」、「無罪推定」原則，判決邱男無罪，仍可上訴。

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