性侵犯為何不全面公布？ 衛福部揭3大關鍵考量：防治不等於獵巫

近期發生校車司機性侵女學生案件，引發社會對加害人資訊公開與性犯罪防治機制的高度關注。不少人質疑，為何政府不主動公布性侵犯的身分資訊，讓社會大眾有所警覺？衛福部保護服務司表示，台灣現行制度採取「被動查閱」而非「全面公開」，背後涉及人權保障、被害人隱私及犯罪預防等多重考量。

衛福部保護服務司長郭彩榕指出，依據「性侵害犯罪防治法」規定，部分符合條件的性犯罪者在服刑期滿或假釋後，仍須於一定期間內向警方辦理登記報到，相關資料也會納入查閱機制管理。但是，這些資訊並非對社會大眾全面公開，而是提供特定單位依法申請查閱。

郭彩榕說，所謂「特定單位」，主要包括學校、兒少福利機構、社福團體、身障服務機構、庇護工場等可能經常接觸兒童、少年或弱勢族群的場所。當這些機構準備聘用人員時，可向警方查詢應徵者是否具有性犯罪前科，作為用人評估依據。

針對外界認為「公開資訊才能保障安全」的看法，郭彩榕表示，過去政府在研議相關制度時，曾與兒少團體、人權團體及學者專家進行長期討論，最終未採取全面公開制度，主要有三項原因。

首先，性犯罪者雖已觸法並接受司法制裁，但若出獄後遭到永久性社會標籤，可能導致更生與復歸社會困難，反而增加再犯風險。其次，多數性侵案件其實並非陌生人犯案，而是熟人、親友或具有特定關係者所為。若全面公開加害人資訊，可能間接暴露被害人的身分，造成二度傷害。

第三，國際間曾有部分國家或地區嘗試採取高度公開措施，但目前缺乏明確實證證據顯示，主動向社會全面公開性犯罪者資料，能有效降低再犯率或提升犯罪預防效果。郭彩榕強調，目前制度的核心目標是兼顧「保護潛在被害人」與「犯罪防治」，因此採取有條件查閱制度，而非無差別公開。

社群平台興起，出現不少民眾自行公布疑似性侵犯身分資訊的情況。郭彩榕表示，現行法規並未明文禁止民眾討論加害人資訊，但若散布內容未經查證，涉及不實指控，當事人仍可依民事或刑事途徑主張名譽權受損。

另外，「性侵害犯罪防治法」明確要求不得揭露足以辨識被害人的資訊，即使發文內容主要談論加害人，若案件細節描述過於具體，導致外界可以推知被害人身分，同樣可能違法。