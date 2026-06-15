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球隊司機潛入嘉縣學校宿舍猥褻2國中球員 嘉檢起訴建請加重

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國中球隊寄宿宿舍竟遭校外男子猥褻 ，嘉檢今天起訴涉案男子並建請加重其刑。圖／本報資料照片
國中球隊寄宿宿舍竟遭校外男子猥褻 ，嘉檢今天起訴涉案男子並建請加重其刑。圖／本報資料照片

嘉義侯姓男子因結識嘉義縣某國小校長，得知宿舍電梯感應器位置，竟在4月間2度於凌晨潛入球隊通鋪宿舍，猥褻2名少年球員得逞。嘉義地檢署今天偵結，依乘機猥褻罪嫌將侯男起訴，因是故意對少年犯罪，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法相關規定，加重其刑二分之一。

起訴書指出，2名被害人為嘉義縣某國中球類運動隊員，集體住宿在某國小宿舍通鋪。侯男因假日充當球隊司機協助接送遠地隊員，或到球場觀賽、送飲料而認識少年，並藉此得知宿舍電梯感應器放置位置。

檢方調查，侯男曾於4月間利用凌晨潛入通鋪宿舍，猥褻其中1名少年，被害人當下察覺有異，以棉被蓋住身體並往旁邊挪動，男子仍不肯罷手，直到被害人起身離開床位，男子才停止動作離開。

男子隨後於同月第2次潛入宿舍猥褻另1名少年，當時曾被猥褻的少年因害怕不敢睡覺，不料男子在同日隔了3小時又潛入宿舍，再度對第1名少年猥褻得逞。男子犯案時因宿舍昏暗，會持手電筒選擇特定被害人，被害球員雖以翻身避開侵犯，但當時睡在旁邊的其他球員還未睡著，曾目睹犯行，案經家長提出告訴。

宿舍 猥褻 嘉義 被害人

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