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港區藝術中心退休翁餵魚搭話 5歲女童一句「爺爺摸我那裡」揭獸行

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市林姓老翁前年間在港區藝術中心，涉猥褻女童，台中高分院近日判3年1月。示意圖／ingimage
台中市林姓老翁前年間在港區藝術中心，涉猥褻女童，台中高分院近日判3年1月。示意圖／ingimage

台中市七旬林姓老翁已退休，前年8月在港區藝術中心水池迴廊，搭訕餵魚的5歲女童，強拉女童坐大腿、扯開內褲性侵得逞，事後女童告知母親「爺爺摸我尿尿的地方」。一審認定，林翁有以手指侵入女童下體，依強制性交罪，重判7年4月，全案上訴台中高分院後，則認定無證據認定林翁有侵入女童下體，改依強制猥褻罪，判刑3年1月，仍可上訴。

檢警調查，林男與5歲女童及其母，因餵魚結識，2024年8月13日上午8時許，林男見女童獨自在港區藝術中心的水池迴廊餵魚，認為機不可失，竟將女童強拉至身旁、抱坐大腿上，女童出言「不要」抗拒，林男不顧反抗，扯開其內褲，以手指插入下體得逞。

女童隨即向母親告知後，察覺有異報警處理，檢方偵結後，認林男涉犯未滿14歲女子強制性交罪，提起公訴。

台中地院審理時，林翁終坦承犯行，但辯護人主張僅淺層觸碰，且林男年邁多病，請求依刑法第59、60條減刑並予緩刑。

法官認定，林翁身為長輩竟對幼女下手，且未獲女童及其母原諒，犯後初期仍飾詞否認，無情堪憫恕之情形，不予減刑；又因宣告刑逾2年，不符緩刑要件，依強制性交罪判處有期徒刑7年4月。

林翁認量刑過重，上訴台中高分院，二審近日審結，認定無證據顯示林翁有以手指侵入女童下體，改依強制猥褻罪，判刑3年1月，仍可上訴。

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