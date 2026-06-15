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愛爾麗醫美診所偷拍風波 台南東區青年店「沒證據」首件獲不起訴

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愛爾麗醫美診所偷拍風波 台南東區青年店「沒證據」首件獲不起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
一名曾在愛爾麗台南東區青年店任職並接受療程的女子，擔心自己也成偷拍受害者，報警提告，台南地檢署處分不起訴。本報資料照片
一名曾在愛爾麗台南東區青年店任職並接受療程的女子，擔心自己也成偷拍受害者，報警提告，台南地檢署處分不起訴。本報資料照片

知名連鎖醫美品牌「愛爾麗」爆出針孔偷拍爭議，新北地檢署上月初將集團總裁常如山聲請羈押禁見獲准；一名曾在愛爾麗台南東區青年店任職並接受療程的女子，擔心自己也成偷拍受害者，報警提告，經台南地檢署指揮偵辦，搜索查無偷拍攝設備，處分不起訴。得再議。

不起訴處分書指出，提告女子於2025年8月21日至今年1月31日在愛爾麗台南東區青年店任職，她曾於去年9月13日、25日及今年2月26日以消費者身分在店內接受療程；今年5月3日，她看到媒體報導愛爾麗板橋店爆發疑似針孔攝影機偷拍消費者事件，懷疑自己也被偷拍。

該名女子前往台南市警第一分局東寧派出所對陳姓女店長兼經理提出妨害秘密告訴，台南地檢署檢察官上月6日指揮第一分局前往青年店搜索，結果並未查獲任何針孔攝影機或曾經裝設的痕跡；陳女偵訊時，則表示店內沒有裝設具備煙霧偵測器外型監視器。

陳女表示，提告的女子消費內容是玻尿酸、超完美電波等治療，是不需要更換衣物的治療課程，沒有侵害隱私的問題；檢方認為，告訴人因媒體廣泛報導，主觀上認定其曾經任職的分店亦有裝設針孔攝影機，感覺恐慌而訴警究辦，尚屬臆測之詞，並未提出具體實證。

檢方認定，經檢警調查結果，與陳姓女店長辯解情節相符，本案並無積極證據證明該店有裝設針孔攝影機偷拍事實，自不得對陳女以妨害秘密罪責相繩，處分不起訴；本案也是台南相關醫美診所裝涉嫌裝設針孔攝影機偷拍爭議的首起偵結案件。

偷拍 台南 愛爾麗 針孔攝影機

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