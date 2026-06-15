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猥褻、偷拍及權勢性騷頻傳 監察院糾正調查局

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導

調查局5年內部性騷18件，還頻傳外部猥褻偷拍等醜聞，應予以糾正並要求改進！」監委紀惠容、范巽綠15日舉行記者會強調，其中針對「學長對學妹」的階級壓迫更高達8成，局內的性騷案件處理容易有吃案、隱匿等狀況，應儘速更正，否則就是縱容霸凌。

權勢性騷超過6成

紀惠容表示，調查局111年起陸續發生多起所屬人員觸犯刑法、兒童及少年性剝削防制條例之案件，如111年A科長於捷運車廂內強制猥褻女乘客、112年B調查官與未成年人發生性行為並拍攝性影像、113年C調查專員廁所內放置密錄器偷拍民眾如廁畫面等，種種犯行嚴重悖離調查局本分，且重創政府形象。

「調查局內部的職場性騷擾問題同樣極為猖獗！」調查指出，109至114年之性騷擾申訴成立案件有18件，受害者均為女性，計34人次，屬職場性騷擾者即有15件，案件中存在單一行為人同時、長期性騷擾多位受害者之情形，屬於「主管對下屬」的權勢性騷擾超過6成，而「學長對學妹」的階級壓迫更高達8成。

性騷容易被吃案

「受害者擔心職場報復，不敢提出申訴！」紀惠容指出，受害者第一次受害至申訴，有時隔1、2年始提出，亦有7年後才申訴，超過法定時效，導致未能確實懲處；此外，調查局近年對於所屬人員涉及嚴重之言語、肢體侵犯或存有職務隸屬之權勢性騷擾案件，多僅以申誡、記過處分，最多僅有1大過，顯有輕縱寬貸之虞。

范巽綠強調，內部有很多礙於權勢未提出正式申訴之性騷擾案件，僅交由該局督察處調查處理，缺乏性平專業與外部專家把關，事後亦無實質防治或環境改善建議，且由各駐區督察人員逐級陳報，因此不斷衍生吃案、隱匿情事，已然形成制度性闕漏。

調查局縱容酒後性騷

兩人進一步指出，調查局多起性騷擾案件是於餐敘酒後發生，甚有行為人稱是為了工作需要而飲酒、不勝酒力，藉詞以酒後失態合理化其酒後性騷擾行為。她們痛批說，性騷擾等犯行非但違法、破壞信譽，且往往涉及職場權力濫用，不當飲酒則易造成紀律鬆散，輕則影響職務執行效率，重則觸犯法律。

調查局若未妥為監督，無疑縱容「以應酬為名，行騷擾之實」之職場文化，法務部應該確實要求調查局改進相關狀況。

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