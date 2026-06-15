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男潛嘉義校園宿舍猥褻2球員 嘉檢起訴求加重刑

中央社／ 嘉義市15日電

侯男為嘉義縣某國小校長友人，被控以接送親近球隊隊員，在4月間竟2次在凌晨潛入球隊通鋪宿舍猥褻2名球員得逞，嘉檢偵結，除依法起訴外，並建請依規定加重其刑1/2。

嘉義地檢署起訴書，2名被害人為嘉義縣某國中球類運動隊員，被學校集體安排在某國小宿舍通鋪住宿；侯男因結識這所國小校長，假日有時還會充當球隊司機，協助接送遠地隊員往返，或到球場觀賞比賽、送飲料等，因而認識2名被害人，並得知宿舍電梯感應器放置位置。

嘉檢表示，侯男曾於4月間，利用凌晨潛入通鋪宿舍，對其中1名球員進行猥褻舉動，被害人當下察覺有異則以棉被蓋住身體並往旁邊球員挪動，侯男仍不肯罷手，被害人最後起身離開床位，侯男才停止動作並離開。

嘉檢說，侯男於4月第2次潛入宿舍猥褻另1名被害人時，曾被猥褻的球員則害怕不敢睡覺，後來，侯男在同日隔了3小時又潛入宿舍，又對第1名被害人猥褻得逞；案經被害人家長提出告訴。

嘉檢表示，侯男犯案時，因宿舍暗，會持手電筒選擇特定被害人，被害球員都會以翻身避開侯男的侵犯舉動；侯男犯案時，睡在旁邊的其他球員還未睡著，曾目睹犯行。

嘉檢說，全案偵結，侯男被依涉及乘機猥褻罪嫌起訴，因是故意對少年犯罪，請依兒童及少年福利與權益保障法相關規定，加重其刑1/2。

嘉義 宿舍 猥褻

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