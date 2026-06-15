中部HIV司機惡行藏4年才曝光 地方疫調揭最難關卡

中部一名感染HIV（人類免疫缺乏病毒）的李姓校車司機，涉嫌長期假扮神棍，誘騙多名少女發生關係，並造成部分被害人染病，檢方依強制性交致重傷等32罪提起公訴。然而，李男相關行為長達4年間始終未被揭發，直到檢警介入調查並強制採檢後，地方政府才掌握這起感染案件。地方衛生局指出，性傳染病疫調最困難之處，在於辨識感染源，一旦成功匡列接觸者，多數人都願意配合採檢。

本案橫跨約4年，直到2025年報請檢警介入。地方衛生局表示，2022年7月曾疫調一名女性HIV感染個案；2025年間，又有另一名女性因身體不適就醫，檢查後確診感染HIV，衛生局人員疫調比對資料時，發現該名女子的年齡及事件情節與2022年個案情況相似，進一步追查後，確認兩人皆與李男有接觸史，因此正式報請檢警介入，才揭露整起案件。

地方衛生局指出，2022年間的個案當時認為自己與李男之間存在情感關係，因此未察覺遭到欺騙，也未主動透露相關對象資訊。直到檢方透過司法程序追查，才逐步釐清李男行為模式，李男才被強制採檢確診HIV，且在案件曝光前，並未接獲任何被害人報案，而部分HIV感染者本身社會支持系統較弱，也增加外界及早察覺的難度。

衛生局強調，性傳染病疫調最大挑戰在於感染者辨識，由於涉及個人隱私，部分個案擔憂身分曝光影響生活，因此提供資訊相對有限；有的涉及毒因、同志圈，也有人交友關係複雜，難以釐清感染來源，疫調人員皆以健康關懷角度協助追蹤，希望盡可能阻斷傳播鏈。

衛生局也說，現行法令雖無法強制接觸者接受採檢，但依地方經驗，多數接獲通知者仍願意配合，一方面希望確認自身健康狀況，另一方面也擔心進一步傳染他人。