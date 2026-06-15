「能讓我吃豆腐嗎？」大樓主委偷襲秘書臀腰辯打鬧 判3月確定

台中市陳姓男子是清水區某大樓主委，涉在去年3月間，二度對物業公司女秘書臀部及腰部，事後還傳訊「能讓我吃豆腐嗎」，女秘書不堪精神壓力，同年4月底離職，報警提告。陳男在法院審理時，否認犯行，強調雙方是「打鬧、曖昧」，台中高分院近日審結，不採信陳男說詞，判刑3月，可易科確定。

判決指出，陳姓男子是清水區某大樓主委，先在2025年3月18日上午11時許，趁物業公司女秘書，在社區1樓櫃台整理物品未及防備時，伸出左手揮擊其臀部，女秘書隨即轉頭出聲喝斥，並摸向遭拍打部位；同日下午2時14分許，陳男行經女秘書身後，再以左手觸碰其腰部隱私處，女秘書明顯受驚而身體顫抖。

女秘書不堪精神壓力於同年4月底離職，提供監視器影像報警，台中地檢署偵結後，依性騷擾防治法起訴。

台中地方法院勘驗監視器，認定陳男接續對女秘書性騷擾致其身心受創離職，且犯後否認犯行、未與女子調解，依性騷擾罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

陳男不服上訴，辯護人主張雙方互動曖昧、觸腰僅屬打鬧，並質女秘書離職後，仍主動互動且索取30萬元和解金，動機可疑，請求改判無罪。

台中高分院審酌，女秘書審理證述與警詢一致，監視器顯示其2次遭觸碰均明顯受驚或不滿，並無主動肢體接觸；另查得陳男事後LINE仍問A女「能否吃豆腐」遭拒，足認其確有性騷擾犯意。

二審審認，女秘書顧及工作未即時反映、事後因壓力離職有公司函文佐證，與常情無違，縱其求償，也屬民事範疇，一審認事用法及量刑均無不當，駁回上訴，全案確定。