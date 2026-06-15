染HIV司機裝神弄鬼性侵少女…專家揭神棍破綻 曝恐有現世報

中部一名校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及女性，造成5人感染HIV，令人髮指。民俗專家廖大乙說，乩身是神明代言人須正心正氣，不可能要求捐大錢、發生性行為，這也是辨識神棍破綻關鍵，應教導孩子注意，該男子恐將有現世報。

經調查，該名司機感染HIV，對外宣稱是「媽祖的乾兒子」，更佯裝被玄天上帝、虎爺附身，恐嚇並誆稱受害者得透過性行為「補氣」與「互補身體」，有女學生或成年女性遭哄騙性侵得逞，造成5人感染HIV，神棍且害人罹病行徑引發關注。

對此，民俗專家廖大乙表示，該名男子自稱是「媽祖的契子」，還會被神明附身，以此誆騙女性，導致9人受害，其中6人未成年，就是看準女學生涉世未深較易受騙，神棍行徑十分令人髮指，但社會大眾必須注意，辨識神棍破綻有2大關鍵。

由於，乩童、乩身是神明的代言人，因此必須正心正氣，神明也絕對不會要信眾透過性行為或捐大量錢財等才庇佑，所以只要提到要捐錢、發生性行為等一定都是詐騙，都是為了滿足私慾而騙財騙色，民眾除要懂得辨識，也要教導孩子注意。

針對該名司機假藉神明之名作惡，廖大乙說，該名男子如果並非乩身卻以此誆騙他人，絕對會有因果報應；倘若他真的是乩身，卻沒有做到正心正氣，還以此作惡，那因果報應恐怕會來得很快，將會有現世報，甚至還會影響下一代。

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