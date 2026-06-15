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染HIV校車惡狼扮神棍…情感陷阱 少女起初不知被騙

聯合報／ 記者林敬家沈能元／連線報導
中部一名感染HIV的李姓校車司機，涉嫌性侵至少九名女性，其中六人未成年，疾管署證實九人中有五人感染HIV。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
中部一名感染HIV的李姓校車司機，涉嫌性侵至少九名女性，其中六人未成年，疾管署證實九人中有五人感染HIV。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）的李姓校車司機，涉嫌長期假扮神棍，以情感操控方式誘騙、性侵九名女性，其中六人未成年、最小僅十五歲，犯案時間橫跨近四年；九名被害人中已有五人確診感染ＨＩＶ。地方衛生局指出，多數被害人都是因李男從事校車接送工作而認識，彼此存在情感連結，甚至有人起初並不認為自己受騙。

據了解，李男除涉嫌誘騙、性侵女性外，平時也有買春習慣，感染傳播鏈遍及台中、彰化及南投。檢警追查發現，最早受害時間可追溯至二○二二年七月，當時李男感染ＨＩＶ情況下，誘騙女性發生性行為，但被害人在地方衛生局最初疫調詢問時，認為與李男有感情連結，未意識自己遭欺騙。

直到二○二五年間，一名女性因身體不適就醫，檢查後確診感染ＨＩＶ，衛生局疫調，發現其曾與李男接觸，進一步比對，又發現二○二二年也曾有個案通報與李男有接觸史，報請檢警介入調查。

地方衛生局表示，李男多透過校車接送工作接觸被害人，加上這些被害人社會支持系統較弱，對李男產生情感連結。當地檢署透過法律程序追查整起案情，才發現這名司機，完全沒有受害人報案，到二○二六年偵查至少有九人受害，包括六名未成年人，檢方將李男提起強制性交致重傷卅二罪公訴。

據了解，李男平日擔任客運、遊覽車司機，同時承接校車業務。有客運業者指出，通常客運或遊覽車公司應聘時會要求司機出示良民證，該案應是透過固定路線載送學生，司機才有機會結識被害人。

李姓司機約二年前已被匡列為確診個案的接觸者，當時卻未強制採檢，導致多名女性又受害，疾管署發言人曾淑慧說，憂心寒蟬效應，確診者不敢提供接觸者，因此「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」（又稱愛滋條例）無法強制接觸者篩檢，但設有罰則，接到通知應篩檢卻未篩檢，可以罰三萬到十五萬元罰鍰。

校車 南投 衛生局 性侵

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