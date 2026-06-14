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他深夜約女網友見面...強拉進公園身障廁所掐脖子性侵 法院判刑3年6月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
許姓男子深夜約女網友見面，竟將女子拉進公園身障廁所，以掐住脖子控制方式強脫衣物性侵得逞，法院依強制性交罪判刑3年6月。本報資料照片
許姓男子深夜約女網友見面，竟將女子拉進公園身障廁所，以掐住脖子控制方式強脫衣物性侵得逞，法院依強制性交罪判刑3年6月。本報資料照片

許姓男子透過網路交友軟體結識女網友，雙方深夜相約見面，許竟將女子拉進公園身障廁所，以掐住脖子控制方式強脫衣物性侵得逞；台南地院審理時，許辯稱是合意發生，女子曾說喜歡被掐脖子，只是在意他沒戴套，合議庭不予採信，依強制性交罪判刑3年6月。可上訴。

判決書指出，許姓男子2024年間經由交友軟體「Tinder」結識女網友，雙方相約於同年4月16日晚間11時許，前往台南市中西區西門路一段一間餐廳探班友人，隨後一起前往南門公園散步聊天；隔天凌晨3時許，許竟將女子強拉至公園身障廁所，掐住脖子強制性交得逞。

案經女子於同日凌晨4時許，撥打衛生福利部113保護專線通報遭受性侵害，檢方提起公訴；法院審理時，許姓男子承認有在身障廁所發生性行為，但矢口否認強制性交犯行，辯稱若他長時間掐住女子頸部，以強制力方式進行，恐造成女子窒息，並未發生這種結果。

許認為，在聊天過程雙方已親嘴、擁抱，對方也讓他撫摸胸部、臀部，是因為有阿伯經過，女子說「有人」；他詢問要不要去廁所，女子同意且還自己解開裙子，兩人合意發生性行為。至於掐脖子是女子曾說，喜歡親吻的時候被掐脖子，他才這樣做，但力道沒有很大。

許指出，依據雙方INSTAGRAM對話紀錄，他稱「我一時衝動沒有忍住」，女子則稱「戴套跟詢問意願很重要，更不能錄影」；他認為自己做的不對部分是沒有戴套，從2人對話紀錄亦可見女子可能是在意他未戴套而為性行為，恐懼因此感染性病，或者懷孕。

且女子對話稱「如果不生病就不會告你」，可推知對方在意的是身體是否因而生病，他道歉是基於未戴套，而非強制性交；女子事後還讓他載回住處附近，主動要求他載去驗傷、購買事後避孕藥，繼續以通訊軟體互相聯絡，均可證明他沒有以強暴或違反女子意願方式發生性行為。

合議庭指出，女子從警詢、檢方偵訊及法院審理時證述一致，並無瑕疵，均指出許姓男子先在公園強吻、襲胸，她閃躲制止；後來許將她強拉進身障廁所，拉脖子控制她，把她壓在洗手台，強脫洋裝性侵得逞，因為她一直掙扎反抗，許在性侵約10分鐘後停止。

女子在案發後1小時即撥打113求助，社工詢問「這麼晚的時間來電‧‧‧我們這支服務全台灣的家暴諮詢電話，是有什麼事情要討論嗎」，女子回「性侵害也算嗎」，社工詢問「你現在是在猶豫，要不要去做相關的處理是不是」，女子答「對」。

合議庭認定，依據女子驗傷診斷書記載：頸部雙側受有多處擦傷、瘀傷等，可證許姓男子確實掐住她脖子，且力度非輕；許在警詢中承認「沒有詢問對方的意願」，偵查中也稱「口頭上沒有講想要發生性關係」，堪認其確實違反女子意願，以強暴方式發生性行為。

合議庭審酌，許姓男子與女子僅為網友關係，並無感情基礎，竟毫不尊重女子性自主決定權，為求滿足一己性慾，以強暴方式強制性交，致使告訴人心理上產生難以磨滅陰影；許相關辯解均不足採，且未見悔意，亦未與被害人調解獲得諒解，依強制性交罪判刑3年6月。

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