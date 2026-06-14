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染HIV校車司機性侵9女學生 中市議員籲全面盤點學生校車接送安全

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中部一名感染HIV的校車司機，涉嫌性侵至少9名女性，其中6人未成年，疾管署證實9人中有5人感染HIV。圖為示意圖。記者蘇健忠／攝影
中部一名感染HIV的校車司機，涉嫌性侵至少9名女性，其中6人未成年，疾管署證實9人中有5人感染HIV。圖為示意圖。記者蘇健忠／攝影

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）的李姓校車司機，長期假扮神棍，涉誘騙及性侵9名女性，其中6人為未成年，最年輕僅15歲，時間橫跨將近4年。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，只要有成年人因工作長期接觸學生，從校車、娃娃車、補習班接送到特教交通服務，都可能形成兒少保護的灰色地帶，台中市府應盤點學生接送安全，不能等悲劇發生才補破網。

周永鴻指出，台中有大量校車、幼兒園娃娃車、補習班接送車與特教接送服務，這起案件雖非台中個案，卻足以成為台中的警訊。

周永鴻強調，當接送人員因職務取得學生信任，再利用宗教、情感或權力不對等操控孩子，風險往往藏在日常的上下學途中。市府應檢視現行制度是否只看「有沒有合格車輛」、「有沒有駕照」、「有沒有基本文件」，卻忽略接送人員與學生長期接觸後，可能衍生的不當邀約、私下聯繫或權勢利用。

周永鴻強調，「真正要補強的不只是背景查核，而是整套接送安全管理」。他要求市府跨局處共同把關，教育局應要求學校、幼兒園與補習班確實掌握接送人員名冊，並建立接送人員不得與學生私下邀約、不當聯繫的明確規範；交通局應檢視接送車輛與承攬廠商的管理及退場機制；社會局應強化兒少保護通報網絡；衛生局則應在發現疑似兒少受害或群聚感染風險時即時示警。而這些局處之間的整合，必須由市府高層出面建立跨局處協調機制，不能任各局處各自為政。

中市教育局表示，學生接送安全除涉及交通安全外，也與兒少保護及校園安全息息相關，市府持續透過四大措施，包括人員資格查核、教育訓練、接送管理及聯合稽查等機制，全面守護學生安全。

教育局強調，凡因職務關係有機會長期接觸學生的人員，均應納入兒少保護及不適任人員管理範圍，未來也將持續與相關局處合作，強化人員管理、教育訓練及通報機制，共同營造安全、友善的學習環境。

校車 台中 周永鴻

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