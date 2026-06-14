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5歲女童遭鄰居性侵9次染性病 惡鄰通緝13年後身亡法院公訴不受理
屏東縣一名惡鄰居A男在9個月內性侵5歲女童9次，每次性侵還給女童23元到150元，女童上廁所感到疼痛向母親反應後發現感染性病，全案曝光。屏東地檢署在2011年依妨害性自主起訴A男，Ａ男通緝，未料13年後，2024年發現Ａ男死亡，屏東地院近日判決公訴不受理。
判決指出， 惡鄰居A男對5歲女童伸狼爪，從2010年8月到2011年4月下旬，每月1次頻率，在住處性侵女童9次。女童若不依Ａ男指示，會害怕被打。每次結束後，A男給女童23元到150元，還有人曾看過女童從Ａ男家走出來時，手中拿著100元。
屏東地檢署在2011年將Ａ男依妨害自性自主罪起訴，未料Ａ男通緝，判決書指出，Ａ男在2024年4月死亡，因此全案諭知公訴不受理。
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