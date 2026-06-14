快訊

美軍「大黃蜂」戰機墜毀！事故前疑冒煙畫面曝光 飛行員彈射逃生

3.8元腰斬剩1.92元！他拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

搭飛機容易噁心、胃不舒服？ 專家推薦喝薑汁汽水原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

染HIV司機性侵少女4年...被害人認有情感連結、起初不覺被騙

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中部一名感染HIV的李姓校車司機，涉嫌性侵至少九名女性，其中六人未成年，疾管署證實九人中有五人感染HIV。圖為示意圖。記者蘇健忠／攝影
中部一名感染HIV的李姓校車司機，涉嫌性侵至少九名女性，其中六人未成年，疾管署證實九人中有五人感染HIV。圖為示意圖。記者蘇健忠／攝影

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的李姓校車司機，涉嫌長期假扮神棍，以情感操控方式誘騙、性侵9名女性，其中6人未成年、最小僅15歲，犯案時間橫跨近4年；9名被害人中已有5人確診感染HIV。地方衛生局指出，多數被害人都是因李男從事校車接送工作而認識，彼此存在情感連結，甚至有人起初並不認為自己受騙。

據了解，李男除涉嫌誘騙、性侵女性外，平時也有買春習慣，感染傳播鏈遍及台中、彰化及南投。檢警追查發現，最早受害時間可追溯至2022年7月，當時李男感染HIV情況下，誘騙女性發生性行為，但被害人在地方衛生局最初接受詢問時，認為與李男有感情連結，未意識自己遭欺騙。

直到2025年間，其中一名女性因身體不適就醫，檢查後確診感染HIV，衛生局進行疫調時，發現其曾與李男接觸，進一步比對後，又發現2022年間也曾有個案通報與李男有接觸史，因而報請檢警介入調查。

地方衛生局表示，李男多透過校車接送工作接觸被害人，加上這些被害人社會支持系統較弱，對李男產生情感連結。當地檢署透過法律程序追查整起案情，才發現這位司機，完全沒有受害人報案，到2026年偵查至少有9人受害，包括6名未成年人，檢方將李男提起強制性交致重傷32罪公訴。

經查，李男平日擔任客運、遊覽車司機，同時承接校車業務。有客運業者指出，通常客運或遊覽車司機會要求司機出示良民證，該案應是透過固定路線和固定駕駛載送學生，司機才會有機會結識被害人。

該案目前有5人確診HIV，地方衛生局指出，感染HIV個案都有規定列管，現在HIV治療進步，只要有列管處理和治療大都能獲得控制。

性侵 被害人 衛生局

延伸閱讀

開校車犯案4年 染HIV司機性侵女學生

染HIV校車司機扮神棍…性侵多名女學生涉32罪 疫調人員機警發現「複雜傳染鏈」

校車司機涉性侵釀「3縣市5人確診HIV愛滋病毒」 女友也受害

抽絲剝繭…疫調如辦案 追出性侵神棍

相關新聞

染HIV司機性侵少女4年...被害人認有情感連結、起初不覺被騙

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的李姓校車司機，涉嫌長期假扮神棍，以情感操控方式誘騙、性侵9名女性，其中6人未成年、最小僅15歲，犯案時間橫跨近4年；9名被害人中已有5人確診感染HIV。地方衛生局指出，多數被害人都是因李男從事校車接送工作而認識，彼此存在情感連結，甚至有人起初並不認為自己受騙。

高中教官遭女學生指控強迫拉手摸下體還問「是不是很大」 法院判無罪

台南市永康區一間高中邱姓教官遭一名女子指控她就讀高中時，被邱帶回家，強拉她的手摸下體，還問「是不是很大」，邱還襲胸、摸她下體；檢方將邱提起公訴，邱始終堅稱沒有帶女生回家，台南地院指出，依檢方所提相關證據，難以形成有罪心證，判決無罪。可上訴。

他經同意碰觸背部...卻因消費糾紛被誣指性騷擾 法院判女店長賠1萬元

王姓男子至台南市一間百貨公司服飾店消費時，與女店長互動良好，對方主動交換私人LINE帳號，因談到健身，王經女生同意碰觸其背部，後來因對方哭泣，輕拍肩膀安慰；結果王被女店長申訴性騷擾，提告對方故意虛構事實，台南地院判決女店長應賠償1萬元。可上訴。

竹科晶圓公司驚爆「男」上加男！大夜班摸鳥襲胸...鹹豬手代價曝光

竹科一間晶圓公司蔡姓男員工趁與男同事阿龍（化名）工作值大夜班時，從後環抱並撫摸阿龍的生殖器，事後再連續對阿龍襲胸兩次，阿龍當下閃避喝斥，氣炸向公司投訴、報警；新竹地院審理終結，蔡男被依性騷擾防治法性騷擾罪判刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。