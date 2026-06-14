染HIV司機性侵少女4年...被害人認有情感連結、起初不覺被騙

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的李姓校車司機，涉嫌長期假扮神棍，以情感操控方式誘騙、性侵9名女性，其中6人未成年、最小僅15歲，犯案時間橫跨近4年；9名被害人中已有5人確診感染HIV。地方衛生局指出，多數被害人都是因李男從事校車接送工作而認識，彼此存在情感連結，甚至有人起初並不認為自己受騙。

據了解，李男除涉嫌誘騙、性侵女性外，平時也有買春習慣，感染傳播鏈遍及台中、彰化及南投。檢警追查發現，最早受害時間可追溯至2022年7月，當時李男感染HIV情況下，誘騙女性發生性行為，但被害人在地方衛生局最初接受詢問時，認為與李男有感情連結，未意識自己遭欺騙。

直到2025年間，其中一名女性因身體不適就醫，檢查後確診感染HIV，衛生局進行疫調時，發現其曾與李男接觸，進一步比對後，又發現2022年間也曾有個案通報與李男有接觸史，因而報請檢警介入調查。

地方衛生局表示，李男多透過校車接送工作接觸被害人，加上這些被害人社會支持系統較弱，對李男產生情感連結。當地檢署透過法律程序追查整起案情，才發現這位司機，完全沒有受害人報案，到2026年偵查至少有9人受害，包括6名未成年人，檢方將李男提起強制性交致重傷32罪公訴。

經查，李男平日擔任客運、遊覽車司機，同時承接校車業務。有客運業者指出，通常客運或遊覽車司機會要求司機出示良民證，該案應是透過固定路線和固定駕駛載送學生，司機才會有機會結識被害人。

該案目前有5人確診HIV，地方衛生局指出，感染HIV個案都有規定列管，現在HIV治療進步，只要有列管處理和治療大都能獲得控制。