高中教官遭女學生指控強迫拉手摸下體還問「是不是很大」 法院判無罪

台南市永康區一間高中邱姓教官遭一名女子指控她就讀高中時，被邱帶回家，強拉她的手摸下體，還問「是不是很大」，邱還襲胸、摸她下體；檢方將邱提起公訴，邱始終堅稱沒有帶女生回家，台南地院指出，依檢方所提相關證據，難以形成有罪心證，判決無罪。可上訴。

判決書指出，一名女子指控她在2014年8月就讀台南市永康區一間高中時，學校的邱姓教官認識她後，邀約她一起外出，卻把她帶到家中，違反她的意願，強拉她的手觸摸教官下體，還詢問「我那邊是不是很大」 ，並隔著衣物撫摸她的胸部、下體。

女子表示，後來因ME TOO事件，她在2023年6月23日向該間學校另一名教官提及此事，對方通報後，台南地檢署將邱依成年人故意對少年犯強制猥褻罪提起公訴；邱在偵訊及法院審理時，承認有跟女學生一起外出，但堅決否認帶至住處，也沒有強制猥褻等犯行。

合議庭指出，女子在檢方偵訊時提出的指控，至法院審理時卻稱「詳細我不是很確定，但就是之前說的那樣」；對於衣服是否有被脫，在學校性別事件調查與檢方偵訊時說法有出入，女子則稱「因為我真的沒有太大印象衣服到底是有沒有被脫，還是什麼的，我就不知道，我其實沒有太大的印象。」

對於合議庭的詢問，女子表示「就那個過程我沒有辦法很詳細的描述。」、「詳細過程我也沒有辦法好好描述」；至於女子證稱邱姓教官有用臉書「Bill Li」帳號打給她說對不起，說還有一個小孩要養，請求放過他，但邱否認。

合議庭調查，邱的手機沒有暱稱「Bill Li」相關資料，並無證據能證明該帳號就是邱，且該帳號與女子對話紀錄並未提到2014年所稱遭猥褻的情況，難認是與邱姓教官有關；至於同校另一名教官所指邱的犯行，都是聽女子所說，屬於與被害人陳述具同一性累積證據。

合議庭認為，該校性別事件調查報告書也均是女子陳述遭強制猥褻過程，與另一名教官所說均不具補強證據適格；且該名教官證稱，女學生三年在校的表現都很正常，除了高三因課業壓力有一些狀況，沒有發現其他精神或心理上的問題，也看不出有刻意躲邱姓教官。

合議庭將邱姓教官與女學生2014的LINE對話紀錄檔案送法務部調查局還原對話文字，經部分還原顯示雙方互動熱絡，提及「寶貝」、「愛你」、「最愛你了」、「我也很愛很想你」、「我也最愛你了」、「想你呀」、「好想好想你」、「想死你辣」、「哪裡載你」。

對話紀錄顯示「雖然我自己一點把握未來跟你會變成什麼樣子 然後也沒把握會考上哪間學校..高二之後我可能沒辦法像現在一樣跟你聊天」、「我們來個巧遇好了」；邱姓教官沒有否認真實性，僅稱「沒有印象」，合議庭認定是兩人對話內容可能性甚高。

合議庭審酌，邱姓教官當年是否有對女學生強制猥褻犯行，仍存有合理懷疑，尚未到達確信為真實程度；檢察官所提出證據，尚不足為有罪積極證明，無從說服法院形成有罪心證，判決邱無罪。