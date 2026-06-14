他經同意碰觸背部...卻因消費糾紛被誣指性騷擾 法院判女店長賠1萬元

王姓男子至台南市一間百貨公司服飾店消費時，與女店長互動良好，對方主動交換私人LINE帳號，因談到健身，王經女生同意碰觸其背部，後來因對方哭泣，輕拍肩膀安慰；結果王被女店長申訴性騷擾，提告對方故意虛構事實，台南地院判決女店長應賠償1萬元。可上訴。

王姓男子提起侵權行為損害賠償訴訟主張，他2024年11月間至台南市一間百貨公司服飾店專櫃消費，女店長為了立即回覆他詢問特定服飾存貨問題，主動要求加他的私人LINE帳號為好友；兩人聊天內容除了公務外，女店長也主動提到生活私事如養寵物及抽血。

王表示，他曾詢問女店長「需不需要喝飲料」時，對方回覆「黑糖珍珠好了 謝謝帥哥」，並未有不悅或拒絕之詞，還表示有心電感應類似曖昧話語；2024年11月28日當天在店裡聊到彼此都有在健身，女店長主動將背部給他看，他才詢問可否碰觸。

王指出，當時經對方同意才碰觸，女店長並未表示不舒服；另一次因女店長哭泣，為了安慰才會碰觸肩膀，並非基於性騷擾意圖，當時不知道對方已經有男朋友，為了安慰才會稱可以參考他作為交往對象。其餘時間他到店裡都是為了購買衣服，女店長並未表現不悅或懼怕。

王認為，之後因雙方有消費糾紛，女店長為了報復，2024年12月中向台南市警第一分局提出性騷擾申訴，惡意指控他多次前往店內口頭及肢體騷擾以及傳訊等跟蹤騷擾行為；他被誣指為性騷擾犯，行政機關寄發行政文書至公司，導致同事對他產生負面印象。

王聲明，女店長明知他沒有騷擾意圖及相關情事，仍提起性騷擾申訴，貶損他的名譽，請求賠償非財產上損失10萬元。

女店長說明，王姓男子確實有在店裡碰觸她的背部及肩膀，還說可參考王做為交往對象，讓她覺得不舒服，才會申訴性騷擾，並非誣賴；當下雖曾同意碰觸其背部，但這是因為他是客人，不好意思拒絕，實際上還是有感到不舒服，所以後來才會由她的男朋友幫王結帳。

女店長表示，她的男朋友也是服飾店員工，曾與王發生不愉快，王指責她員工訓練不佳，把她嚇哭，後來安慰她時碰觸手及背部；本來是同事到警局備案遭王跟騷，警員通知她去當證人，警員聽到她陳述後，才依警員建議備案，非惡意誣指。

台南地院簡易庭認為，依據性騷擾事件申訴調查決議書、LINE對話記錄，王確實是徵詢過女店長才碰觸背部，另以輕拍肩膀以表安慰尚符合通常社交行為，均難認有何性騷擾；至於傳訊部分，可見女店長主動分享私事包括飼養寵物鼠、大學生活、生辰八字。

法院指出，兩造在LINE上原本對話互動良好，女店長還傳訊關心王的身體，難認王有逾消費目的行為或有何不當言詞等跟蹤騷擾行為；女店長申訴遭到性騷擾，顯與客觀事實及證據不符，加上兩造間的消費糾紛，女店長確實有誣指性騷擾作為報復的動機。

法院審酌，王姓男子主張女店長故意虛構事實對其提起性騷擾申訴，應堪採信，不實申訴已足使他人對王產生質疑而貶抑其社會評價，已侵害名譽權；考量雙方身分、地位、事故發生始末，王所受精神上痛苦，認定得請求賠償非財產上損失以1萬元為適當。