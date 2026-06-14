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竹科晶圓公司驚爆「男」上加男！大夜班摸鳥襲胸...鹹豬手代價曝光

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
蔡姓男員工趁與男同事阿龍（化名）工作值大夜班時，從後環抱並撫摸阿龍的生殖器，事後再連續對阿龍襲胸兩次。示意圖／ingimage
蔡姓男員工趁與男同事阿龍（化名）工作值大夜班時，從後環抱並撫摸阿龍的生殖器，事後再連續對阿龍襲胸兩次。示意圖／ingimage

竹科一間晶圓公司蔡姓男員工趁與男同事阿龍（化名）工作值大夜班時，從後環抱並撫摸阿龍的生殖器，事後再連續對阿龍襲胸兩次，阿龍當下閃避喝斥，氣炸向公司投訴、報警；新竹地院審理終結，蔡男被依性騷擾防治法性騷擾罪判刑。

判決書指出，蔡男與阿龍同為竹科一間晶圓公司同事，2024年9月0時於公司內，蔡男見阿龍在包裝機前方操作電腦，便趁其不備伸出鹹豬手自阿龍身厚環抱，並撫摸對方生殖器，經阿龍制止，蔡男又不死心隨即撫摸阿龍的胸部。

離譜的是，同日4時，蔡男見阿龍在查看貨架上的貨物，又趁對方不注意自身後用雙手撫摸阿龍的胸部再度得逞，阿龍氣炸，閃避同時也大聲喝斥，蔡男才罷手離去，事後，阿龍向公司反映，並報警。

法官認為，蔡男不思尊重他人身體自主權利，竟對阿龍性騷擾，顯然漠視阿龍身體自主權，並對其身心產生不安全感及心理陰影，行為不可取，考量蔡男坦承犯行，但在法院審理時與阿龍和解，卻未能履行和解條件賠償對方，審酌依犯性騷擾防治法之性騷擾罪判刑4月，易科罰金12萬元。

性騷擾 生殖器 竹科

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