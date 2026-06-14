開校車犯案4年 染HIV司機性侵女學生

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）的李姓校車司機，長期假扮神棍，涉誘騙及性侵九名女性，其中六人為未成年，最年輕僅十五歲，時間橫跨將近四年，而九名受害人中有五人確診ＨＩＶ，其中一人是他的女友。據了解，李姓司機載送學生的範圍橫跨中彰投，非某校固定的校車司機，其感染傳播鏈更遍及三縣市，全案不排除再擴大。

疫調員警覺 清查揭發

而該性侵案能被揭露，全因地方衛生局一位疫調人員於去年底執行疫調任務時，驚覺感染者的接觸者，與他多年前疫調一位感染者的接觸者相同，全案才被揭發。目前檢方已收押李男，並依強制性交致重傷等卅二罪提起公訴。

去年底，一位女性因身體不適赴醫院就醫，醫師診斷感染ＨＩＶ，地方衛生局立即啟動疫調，詢問感染者近期接觸者時，其中李姓校車司機，讓該名疫調人員憶起過去承接的感染者，也曾出現過這個名字，經回溯性清查資料，發現此案跟二○二二年的一位ＨＩＶ感染者的接觸者重疊，皆為李姓校車司機，兩案的交友圈也相似。

另因李男曾涉妨害性自主、詐騙等，疫調人員因此報請檢警協助指揮偵辦。

稱媽祖之子 誘騙得逞

經查，李男平日擔任公車、遊覽車司機，同時承接校車業務，他長期打造自己是虔誠宗教信徒，對外宣稱是「媽祖的兒子」，多次於受害者面前佯裝被玄天上帝、虎爺附身，恐嚇並誆稱受害者需透過性行為來「補氣」與「互補身體」，讓涉世不多的女學生被他哄騙，性侵得逞。

李男為取信被害人，還建立名為「李氏群組」、「姊妹群組」等群組，誘騙涉世未深的未成年女學生加入，過程不斷洗腦，讓他們深信受神明庇佑。

感染傳播鏈 跨中彰投

據悉，李男除了誘騙、性侵女性，平時也有買春的習慣，其感染傳播鏈遍及台中、彰化、南投等三縣市。

目前疫調單位與檢警追查，發現有九名性侵受害人，其中五人感染ＨＩＶ，除搭校車結識受害外，李男也透過網路交友，有女子因此遭感染，其中最年輕者為年僅十五歲女學生；受害者遭性侵時間最早追溯至二○二二年七月，前後橫跨近四年。

受害者分散 恐再增加

此案去年底由疫調人員發現後，檢警接力追查。據了解，此案受害者分散不同縣市，曾三度召開跨部會、跨縣市會議，釐清疫調關係與李男行蹤，受害者可能隨調查進展再增加。衛福部籲其他受害者勇於出面接受篩檢。

地方疫調人員接獲通知，分別和受害女學生聯繫，發現多數幾乎是女高中生，現在已經畢業。經過安排接受治療，女學生健康狀況良好，有的女學生另外結識男友，經數月追蹤，男友並未被傳染。

因多名被害人未成年以及傳染病防治法等規定，需優先保護被害人等原則，避免審案時，讓他人得知感染者身分，或足以辨識其樣貌等，地檢署建請法院裁定不行國民參審程序。