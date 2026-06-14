聽新聞
0:00 / 0:00

開校車犯案4年 染HIV司機性侵女學生

聯合報／ 記者翁唯真劉明岩簡慧珍江良誠／連線報導
中部一名感染HIV的李姓校車司機，涉嫌性侵至少九名女性，其中六人未成年，疾管署證實九人中有五人感染HIV。圖為示意圖。記者蘇健忠／攝影
中部一名感染HIV的李姓校車司機，涉嫌性侵至少九名女性，其中六人未成年，疾管署證實九人中有五人感染HIV。圖為示意圖。記者蘇健忠／攝影

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）的李姓校車司機，長期假扮神棍，涉誘騙及性侵九名女性，其中六人為未成年，最年輕僅十五歲，時間橫跨將近四年，而九名受害人中有五人確診ＨＩＶ，其中一人是他的女友。據了解，李姓司機載送學生的範圍橫跨中彰投，非某校固定的校車司機，其感染傳播鏈更遍及三縣市，全案不排除再擴大。

疫調員警覺 清查揭發

而該性侵案能被揭露，全因地方衛生局一位疫調人員於去年底執行疫調任務時，驚覺感染者的接觸者，與他多年前疫調一位感染者的接觸者相同，全案才被揭發。目前檢方已收押李男，並依強制性交致重傷等卅二罪提起公訴。

去年底，一位女性因身體不適赴醫院就醫，醫師診斷感染ＨＩＶ，地方衛生局立即啟動疫調，詢問感染者近期接觸者時，其中李姓校車司機，讓該名疫調人員憶起過去承接的感染者，也曾出現過這個名字，經回溯性清查資料，發現此案跟二○二二年的一位ＨＩＶ感染者的接觸者重疊，皆為李姓校車司機，兩案的交友圈也相似。

另因李男曾涉妨害性自主、詐騙等，疫調人員因此報請檢警協助指揮偵辦。

稱媽祖之子 誘騙得逞

經查，李男平日擔任公車、遊覽車司機，同時承接校車業務，他長期打造自己是虔誠宗教信徒，對外宣稱是「媽祖的兒子」，多次於受害者面前佯裝被玄天上帝、虎爺附身，恐嚇並誆稱受害者需透過性行為來「補氣」與「互補身體」，讓涉世不多的女學生被他哄騙，性侵得逞。

李男為取信被害人，還建立名為「李氏群組」、「姊妹群組」等群組，誘騙涉世未深的未成年女學生加入，過程不斷洗腦，讓他們深信受神明庇佑。

感染傳播鏈 跨中彰投

據悉，李男除了誘騙、性侵女性，平時也有買春的習慣，其感染傳播鏈遍及台中、彰化、南投等三縣市。

目前疫調單位與檢警追查，發現有九名性侵受害人，其中五人感染ＨＩＶ，除搭校車結識受害外，李男也透過網路交友，有女子因此遭感染，其中最年輕者為年僅十五歲女學生；受害者遭性侵時間最早追溯至二○二二年七月，前後橫跨近四年。

受害者分散 恐再增加

此案去年底由疫調人員發現後，檢警接力追查。據了解，此案受害者分散不同縣市，曾三度召開跨部會、跨縣市會議，釐清疫調關係與李男行蹤，受害者可能隨調查進展再增加。衛福部籲其他受害者勇於出面接受篩檢。

地方疫調人員接獲通知，分別和受害女學生聯繫，發現多數幾乎是女高中生，現在已經畢業。經過安排接受治療，女學生健康狀況良好，有的女學生另外結識男友，經數月追蹤，男友並未被傳染。

因多名被害人未成年以及傳染病防治法等規定，需優先保護被害人等原則，避免審案時，讓他人得知感染者身分，或足以辨識其樣貌等，地檢署建請法院裁定不行國民參審程序。

校車 性侵 衛生局 HIV

延伸閱讀

染HIV校車司機扮神棍…性侵多名女學生涉32罪 疫調人員機警發現「複雜傳染鏈」

抽絲剝繭…疫調如辦案 追出性侵神棍

校車司機涉性侵釀「3縣市5人確診HIV愛滋病毒」 女友也受害

新聞眼／揭開性侵黑數 不該只靠疫調

相關新聞

開校車犯案4年 染HIV司機性侵女學生

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）的李姓校車司機，長期假扮神棍，涉誘騙及性侵九名女性，其中六人為未成年，最年輕僅十五歲，時間橫跨將近四年，而九名受害人中有五人確診ＨＩＶ，其中一人是他的女友。據了解，李姓司機載送學生的範圍橫跨中彰投，非某校固定的校車司機，其感染傳播鏈更遍及三縣市，全案不排除再擴大。

抽絲剝繭…疫調如辦案 追出性侵神棍

中部爆發李姓校車司機假藉神棍，詐騙女性多人受害，有人因此感染ＨＩＶ，最年輕受害者僅十五歲。李男惡行前後近四年，直到去年十二月，一名細心的地方衛生局疫調人員，從ＨＩＶ陽性的女高中生疫調中，回溯出二○二二年另名調查過的成年個案，雙方的接觸者重疊，都涉及妨害性自主案，才追出這起神棍騙色、性侵導致染病的事件，也遏止歹徒惡行。

新聞眼／揭開性侵黑數 不該只靠疫調

中部李姓校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及成年女性，甚至造成五人感染ＨＩＶ，這起駭人聽聞的案件曝光，並非是警方或校園的通報，而是衛生單位疫調時，敏銳察覺個案間有異常關聯，跨單位合作才揭露真相。

司機有妨害性自主前科 成校安漏洞

中部爆出有校車司機，長期假扮神棍誘騙並性侵多名女學生致人染病，校車司機管理是否有漏洞，引發關注。教團直言，現行雖然有不適任人員查詢機制，對於曾涉及性侵害、性騷擾等重大案件者打上註記，供學校聘任時查詢，然而校園外部人員，因雇主不是學校，實務上很難確認，呼籲教育部、衛福部及勞動部應合作，共同建立更完備的查詢機制。

專家：受害少女更需心理支持

中部李姓校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及成年女性，並造成五人感染ＨＩＶ，引發社會震驚。事件曝光後，不少人擔憂受害學生未來得終生服藥，但專家認為，相較於疾病本身，性侵創傷、被迫感染的衝擊，以及社會對愛滋病的刻板印象，才是更漫長且艱鉅的挑戰。

衛福部：慎防宗教話術操弄被害人

感染ＨＩＶ的李姓校車司機假扮神棍、謊稱神明附身，誘騙多名女學生性侵，共六名女學生、三名成年女性受騙，其中五人因此遭到感染。衛福部保護司指出，性侵害犯罪樣態多元，除外界既定的以強迫、威脅手段外，假借宗教名義操弄被害人心理，引誘發生性行為也是樣態之一，籲民眾對任何性邀約應保持警戒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。