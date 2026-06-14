國健署預告修法…性平會認定性騷 可解聘人工生殖醫師

國內狼醫事件頻傳，依現行規定醫師即使涉性侵、性騷，於審判或懲戒期間仍可執業，衛福部國健署預告修正「人工生殖機構許可辦法」，未來若經性平相關委員會調查認定性侵、性騷屬實，不必等待司法判決確定，人工生殖機構即可立即解聘。性侵者將終身不得擔任施術醫師，性騷者則依情節一年至三年不得任職。

草案指出，人工生殖施術醫師執行取卵手術時，通常需對受術者施以舒眠麻醉等處置。為防範受術者於療程中遭性侵或性騷擾，未來若醫師涉性侵、性騷等重大違失，機構可依法解聘或撤銷其施術醫師資格。

曾犯性侵且經緩起訴處分或判決確定者，及未經處分但經過主管機關性平相關委員會調查，認定性侵害行為屬實者，所屬人工生殖機構應將其解聘、免職或終止僱用關係，且終身不得再擔任人工生殖施術醫師。

涉犯性侵者，遭起訴或判決有罪，應解聘且三年不得任職，主管機關認定有解聘必要，或經性平相關委員會、審議會調查認定性騷屬實，也應予以免職，一年內不得任職。

開業人工生殖醫師李茂盛表示，對性侵醫師停職或取消資格並無異議，但性騷擾認定範圍較廣，人工生殖療程常涉及私密部位檢查，若正常醫療行為或醫病溝通遭惡意曲解，甚至被有心人士利用，恐加劇醫病對立。

醫師公會全聯會理事長陳相國則表示，全聯會對性侵採零容忍立場，支持對判決確立的醫師取消執業的資格，甚至廢照，但對於仍在調查中或審議中的案件，是否就先行取消資格，仍有討論空間。