衛福部：慎防宗教話術操弄被害人

感染ＨＩＶ的李姓校車司機假扮神棍、謊稱神明附身，誘騙多名女學生性侵，共六名女學生、三名成年女性受騙，其中五人因此遭到感染。衛福部保護司指出，性侵害犯罪樣態多元，除外界既定的以強迫、威脅手段外，假借宗教名義操弄被害人心理，引誘發生性行為也是樣態之一，籲民眾對任何性邀約應保持警戒。

據衛福部統計，去年通報十八歲以下遭性侵的人數為四七一二人，女性受害者仍占最大宗；衛福部保護司司長郭彩榕指出，性侵犯罪者假借宗教名義，利用被害人脆弱處境，以話術、心理操控及不對等權利關係，誘騙發生性關係，該情境之下，無論是未成年或是成年都可能受害。

郭彩榕說，加害人有時不只會運用「宗教話術」，也可能用「心靈課程」包裝，誘騙看似未使用暴力手段，但仍違反被害人自主意識，檢方以加重強制性交罪起訴，建議民眾面對任何的性邀約，一定要提高警覺，嚴守身體自主權，任何性行為前，只要有任何勉強，都應拒絕並設法求助，建議可打一一三專線，啟動保護措施。

疾管署也呼籲，一旦有不安全性行為，從去年七月起，即推動「性傳染病匿名諮詢服務」，提供一對一及個人化匿名諮詢服務，盼民眾能勇敢面對疾病，接受篩檢與治療。

此案屬罕見涉及愛滋病毒傳播性侵案件，但未達衛福部「重大性侵害事件」認定標準。依規定，須為同一機構三個月內連續發生兩起以上性侵案件、性侵致死案件，或加害人在性侵害加害人登記報到期間再犯等情形，才需召開重大性侵害事件檢討會議。