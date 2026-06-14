聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部：慎防宗教話術操弄被害人

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

感染ＨＩＶ的李姓校車司機假扮神棍、謊稱神明附身，誘騙多名女學生性侵，共六名女學生、三名成年女性受騙，其中五人因此遭到感染。衛福部保護司指出，性侵害犯罪樣態多元，除外界既定的以強迫、威脅手段外，假借宗教名義操弄被害人心理，引誘發生性行為也是樣態之一，籲民眾對任何性邀約應保持警戒。

據衛福部統計，去年通報十八歲以下遭性侵的人數為四七一二人，女性受害者仍占最大宗；衛福部保護司司長郭彩榕指出，性侵犯罪者假借宗教名義，利用被害人脆弱處境，以話術、心理操控及不對等權利關係，誘騙發生性關係，該情境之下，無論是未成年或是成年都可能受害。

郭彩榕說，加害人有時不只會運用「宗教話術」，也可能用「心靈課程」包裝，誘騙看似未使用暴力手段，但仍違反被害人自主意識，檢方以加重強制性交罪起訴，建議民眾面對任何的性邀約，一定要提高警覺，嚴守身體自主權，任何性行為前，只要有任何勉強，都應拒絕並設法求助，建議可打一一三專線，啟動保護措施。

疾管署也呼籲，一旦有不安全性行為，從去年七月起，即推動「性傳染病匿名諮詢服務」，提供一對一及個人化匿名諮詢服務，盼民眾能勇敢面對疾病，接受篩檢與治療。

此案屬罕見涉及愛滋病毒傳播性侵案件，但未達衛福部「重大性侵害事件」認定標準。依規定，須為同一機構三個月內連續發生兩起以上性侵案件、性侵致死案件，或加害人在性侵害加害人登記報到期間再犯等情形，才需召開重大性侵害事件檢討會議。

衛福部 宗教 性行為 性侵

延伸閱讀

染HIV校車司機扮神棍…性侵多名女學生涉32罪 疫調人員機警發現「複雜傳染鏈」

校車司機涉性侵釀「3縣市5人確診HIV愛滋病毒」 女友也受害

兒少性侵追訴期將延長　立院修法自被害人20歲起計算追訴權時效

三立前副總兒子龔益霆涉性侵女星 強制性交罪起訴

相關新聞

開校車犯案4年 染HIV司機性侵女學生

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）的李姓校車司機，長期假扮神棍，涉誘騙及性侵九名女性，其中六人為未成年，最年輕僅十五歲，時間橫跨將近四年，而九名受害人中有五人確診ＨＩＶ，其中一人是他的女友。據了解，李姓司機載送學生的範圍橫跨中彰投，非某校固定的校車司機，其感染傳播鏈更遍及三縣市，全案不排除再擴大。

抽絲剝繭…疫調如辦案 追出性侵神棍

中部爆發李姓校車司機假藉神棍，詐騙女性多人受害，有人因此感染ＨＩＶ，最年輕受害者僅十五歲。李男惡行前後近四年，直到去年十二月，一名細心的地方衛生局疫調人員，從ＨＩＶ陽性的女高中生疫調中，回溯出二○二二年另名調查過的成年個案，雙方的接觸者重疊，都涉及妨害性自主案，才追出這起神棍騙色、性侵導致染病的事件，也遏止歹徒惡行。

新聞眼／揭開性侵黑數 不該只靠疫調

中部李姓校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及成年女性，甚至造成五人感染ＨＩＶ，這起駭人聽聞的案件曝光，並非是警方或校園的通報，而是衛生單位疫調時，敏銳察覺個案間有異常關聯，跨單位合作才揭露真相。

司機有妨害性自主前科 成校安漏洞

中部爆出有校車司機，長期假扮神棍誘騙並性侵多名女學生致人染病，校車司機管理是否有漏洞，引發關注。教團直言，現行雖然有不適任人員查詢機制，對於曾涉及性侵害、性騷擾等重大案件者打上註記，供學校聘任時查詢，然而校園外部人員，因雇主不是學校，實務上很難確認，呼籲教育部、衛福部及勞動部應合作，共同建立更完備的查詢機制。

衛福部：慎防宗教話術操弄被害人

感染ＨＩＶ的李姓校車司機假扮神棍、謊稱神明附身，誘騙多名女學生性侵，共六名女學生、三名成年女性受騙，其中五人因此遭到感染。衛福部保護司指出，性侵害犯罪樣態多元，除外界既定的以強迫、威脅手段外，假借宗教名義操弄被害人心理，引誘發生性行為也是樣態之一，籲民眾對任何性邀約應保持警戒。

專家：受害少女更需心理支持

中部李姓校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及成年女性，並造成五人感染ＨＩＶ，引發社會震驚。事件曝光後，不少人擔憂受害學生未來得終生服藥，但專家認為，相較於疾病本身，性侵創傷、被迫感染的衝擊，以及社會對愛滋病的刻板印象，才是更漫長且艱鉅的挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。