司機有妨害性自主前科 成校安漏洞

中部爆出有校車司機，長期假扮神棍誘騙並性侵多名女學生致人染病，校車司機管理是否有漏洞，引發關注。教團直言，現行雖然有不適任人員查詢機制，對於曾涉及性侵害、性騷擾等重大案件者打上註記，供學校聘任時查詢，然而校園外部人員，因雇主不是學校，實務上很難確認，呼籲教育部、衛福部及勞動部應合作，共同建立更完備的查詢機制。

根據現行「學生交通車管理辦法」規定，如果要擔任學生交通車駕駛，除了須具職業駕駛執照、近六個月內無違法道交條例違規記點達四點以上，且近兩年無肇事紀錄，且不得有性侵害、性騷擾、兒少性剝削、與未成年性交或猥褻等犯罪紀錄。然而犯案的李姓校車司機，曾有妨害性自主及詐騙等案底，遭質疑怎麼還可以擔任校車司機。

據了解，涉案司機身兼民間公車駕駛，並兼任校車司機。監理單位指出，依規定目前只有計程車司機要有良民證，不能有性侵等前科，但大客車司機無此規定，仍須回歸僱用的客車公司自行管理。

全教產理事長林蕙蓉表示，目前已有不適任人員查詢機制，對於曾涉及性侵害、性騷擾、性霸凌等重大案件者打上註記，供學校聘任時查詢。但如果是校園外部人員，例如委外校車駕駛、保全或其他人員，學校的查核權限與資訊掌握仍相對有限，委外人員的雇主不是學校，業者如何聘僱、安排人力，學校管不到。

她建議，教育部、衛福部及勞動部進一步整合性平三法相關制度，建立更完備的查詢機制。全教總理事長葉青芪建議、檢視現行制度不足之處，進一步補強校園安全防護網。

由於目前學校接送學生上下課的專車，往往是由客運或遊覽車公司承攬。客運公司幹部指出，所屬公司僱用的司機，規定一定要有良民證，至於其他客運或者遊覽車公司是否嚴格落實管理，就不得而知了。