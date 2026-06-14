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專家：受害少女更需心理支持

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

中部李姓校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及成年女性，並造成五人感染ＨＩＶ，引發社會震驚。事件曝光後，不少人擔憂受害學生未來得終生服藥，但專家認為，相較於疾病本身，性侵創傷、被迫感染的衝擊，以及社會對愛滋病的刻板印象，才是更漫長且艱鉅的挑戰。

隨著醫療進步，ＨＩＶ早已不是過去令人聞之色變的絕症。國內新增感染人數已從二○一九年的一八三九人降至去年的一○二九人。台大醫學院小兒科特聘教授黃立民表示，目前治療藥物相當成熟，只要規律服藥，多數患者都能將病毒量控制到測不到的程度，生活、工作與壽命幾乎與一般人無異，可視為需要長期控制的慢性疾病。

然而，此案九名受害者中，有六人是未成年少女。黃立民指出，他們面對的不只是疾病，而是遭受性侵、被迫感染，以及未來人生可能因此改變的多重打擊。青春期本就容易出現情緒波動，若再加上對疾病的恐懼、外界眼光及創傷壓力，可能影響後續就醫與服藥意願，因此需要家庭、學校、社工及心理專業共同陪伴與支持。

台灣露德協會近年觀察到，女性感染者面臨的心理壓力比疾病本身更沉重，催生去年推動「女性愛滋感染者陪伴計畫」。協會發現，女性約占國內ＨＩＶ感染者百分之五，女性感染途徑與男性完全不同，約九成的女性感染者來自丈夫或固定伴侶，許多人並非高風險族群，卻在毫無防備下感染，因此更容易產生自責、羞愧感。

協會曾接觸一名中年女性，確診後擔心將病毒傳染給家人，甚至不敢與孩子同床睡覺，刻意與家人保持距離，獨自面對疾病的期間，數度嘗試輕生，直到接受專業輔導後，才慢慢地走出恐懼。

愛滋病 性侵 台大醫學院 HIV

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