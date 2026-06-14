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新聞眼／揭開性侵黑數 不該只靠疫調

聯合報／ 本報記者翁唯真
中部李姓校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及成年女性，造成五人感染ＨＩＶ。示意圖。本報資料照片
中部李姓校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及成年女性，造成五人感染ＨＩＶ。示意圖。本報資料照片

中部李姓校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及成年女性，甚至造成五人感染ＨＩＶ，這起駭人聽聞的案件曝光，並非是警方或校園的通報，而是衛生單位疫調時，敏銳察覺個案間有異常關聯，跨單位合作才揭露真相。

這起案件固然凸顯疫調人員的專業與警覺，但值得思考的是，為何揭開性侵黑數，竟是仰賴一次疫調過程中的偶然發現。

涉案李男早有妨害性自主等案底，卻能擔任校車司機，一名有相關前科的人可以每天出現在未成年學生身邊，代表兒少保護從最前端就已出現漏洞；校車司機非一般職業，他負責每天接送學生，與未成年人密切接觸，現行制度下，擔任計程車司機須檢附良民證，公車及校車司機卻未有相同要求，若在網路搜尋「公車司機」、「性侵」等關鍵字，類似案件屢見不鮮，顯示問題非單一個案，是制度所引起的風險缺口。

社會對教師、教保人員及課後照顧服務人員設有消極資格限制，避免具有特定前科者接觸兒少；但對同樣經常接觸未成年人的校車司機、交通接送人員，是否建立足夠的背景查核及定期檢視機制，顯然有重新檢討的必要。

此案若沒有遇上「高敏感度」的疫調人員，這些受害者是否仍暗自背負創傷，長期躲在陰影之下而不被發現？性侵案件向來存在嚴重黑數，又加上被害人因此感染ＨＩＶ，更可能因此恐懼、羞愧而選擇沉默。

社會不該把揭開黑數的希望，寄託在鼓起勇氣的被害人身上，或期待偶然事件讓真相曝光，應防範於最前端，才能避免下一位受害者出現。

校車 性侵 校園

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