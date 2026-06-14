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抽絲剝繭…疫調如辦案 追出性侵神棍

聯合報／ 記者劉明岩江良誠／連線報導
中部地方衛生局疫調人員落實疫調，意外揭露李姓校車司機性侵至少九人案件。示意圖，圖為醫護人員協助一名女子進行ＨＩＶ病毒檢測。路透
中部地方衛生局疫調人員落實疫調，意外揭露李姓校車司機性侵至少九人案件。示意圖，圖為醫護人員協助一名女子進行ＨＩＶ病毒檢測。路透

中部爆發李姓校車司機假藉神棍，詐騙女性多人受害，有人因此感染ＨＩＶ，最年輕受害者僅十五歲。李男惡行前後近四年，直到去年十二月，一名細心的地方衛生局疫調人員，從ＨＩＶ陽性的女高中生疫調中，回溯出二○二二年另名調查過的成年個案，雙方的接觸者重疊，都涉及妨害性自主案，才追出這起神棍騙色、性侵導致染病的事件，也遏止歹徒惡行。

全案已報請檢警偵辦，迄今已追出九人遭性侵，其中六人受害時為未成年人，遭性侵受害者有五人感染ＨＩＶ，受害者仍可能再增加。

衛生局官員指出，平時即要求疫調人員落實疫調工作，都要追根究柢，盡量查清楚，而且每件疫調都要留下完整的追蹤報告，防疫人員每周都有定期和不定期防疫會議，針對個案討論，尤其這類特殊個案都有持續列管追蹤。

「要很細心謹慎才追得出。」別縣市的疫調人員說，疫調力求嚴謹、滴水不漏，有一定ＳＯＰ要遵循，也要建立資料庫，但能追出橫跨多年的傳播鏈，真的很不容易。

官員指出，單一個案疫調時，須調查個案的交友圈與接觸者，以判斷感染源，如果與其他個案的交友圈重疊，把重疊的部分勾勒出來，再調查確認傳染鏈全貌。

此案疫調人員在追蹤接觸者時，一路抽絲剝繭，發現傳染鏈複雜，經回溯發現與二○二二年某成年個案的接觸者有重疊，再調閱歷年個案疫調資料，發現新舊個案交友圈高度類似，才一路追出李姓男子為共同的感染源，當年成年個案原以為是男女交往造成感染，去年底才發現遭宗教話術詐騙，轉變成妨害性自主案件。

衛政人員表示，此案全賴疫調人員敏銳判斷，才從新感染個案中，追出與舊案有共同的感染源，並一舉查出涉及性侵的新舊案件；此案被害人多屬社會或家庭支持系統較差者，才會遭李男以宗教信仰迷惑，感染者也多為社會邊緣人或涉及毒品人口，疫調人員也會更加留意。

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