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刑警偷吃人妻還視訊壞壞判賠18萬 北市警：記過、「拔牌」改任行政警
台北市某分局偵查隊尤姓男警被控於去年偵辦刑案時，與年薪300萬元的林姓女工程師相識，明明2人均已婚卻發展婚外情，不只視訊自慰甚至發生性行為，林還將尤的LINE名稱改為「星展銀行」掩人耳目，林的杜姓丈夫發現後，提告求償，台北地方法院認定尤侵害杜男配偶權，判賠18萬元。
該起判決書經司法院系統公開，稍早台北市警方證實，尤員事發時為偵查隊偵查佐，事發後被分局督察組查出涉嫌不正當男女關係，遭記過並「拔牌」改任行政警察，並已調其他警分局服務。
判決指出，杜男與林原為夫妻，育有一名小孩，今年4月離婚；林為某資訊公司工程師、副理，年薪300萬元。林2025年9月因涉及刑案，前往分局偵查隊製作筆錄，結識承辦的尤姓男警；尤男製作筆錄，經人別訊問核對身分，知悉林已婚，仍在同年10月至11月，與林發展逾越一般男女社交分際的親密關係。
杜男控訴，尤男與前妻不僅互傳充滿挑逗與愛意的曖昧訊息，包括「我很想你，每次短暫的見完面，我離開都很難過」、「還沒睡」、「濕了？」等，前妻手機內甚至有兩人視訊時，男警自慰的影像。杜男認為尤姓男警違背善良風俗，導致他精神極度痛苦，提告請求70萬精神慰撫金。
尤男在法院開庭時坦承侵害對方配偶權，但辯稱兩人交往時間僅不到兩個月，情節未達嚴重程度，且已深感悔悟，認為杜男求償的金額過高，請求法官酌減。
台北地院認為婚姻以夫妻互相誠實為基礎，確保共同生活圓滿安全及幸福，尤男明知林已婚，仍發生性關係及親密交往，確實侵害杜男的配偶身分法益，考量學經歷、年薪、警職身分以及侵害行為的時間長短，認為杜男請求慰撫金70萬元過高，判賠18萬元。
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