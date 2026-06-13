校車司機裝神弄鬼性侵女學生感染HIV 震驚地方杏壇忙撇清

中部地驚爆高中校車司機涉裝神弄鬼性侵女學生，造成多人感染愛滋病，承辦地檢署今一概以「不回應」拒答相關案情，高中職校也三緘其口，都表示不知道發生這種事。

根據疾管署資料顯示，涉案司機身兼民間公車駕駛並兼任校車司機，假稱是「媽祖的兒子」，誘編女學生加入「李氏群組」、「姊妹群組」的通訊軟體群組，在受害者面前假裝玄天上帝、虎爺附身，恐嚇並誆稱需要透過性行為來「補氣」與「互補身體」，2022年7月起強行性侵9名女性，包括6名高中生，年紀最小受害者僅15歲。

據了解，受害者親友向媒體爆料，詳述檢方偵辦案件經過，最後要求法院不交給國民法官法庭審理以避免全案曝光。檢方對此表示，不回應、不證實這件事。

高中職校為節省人事成本，絕大多數已沒自有校車接送學生上、下學，改向客運公司租車，另有學校找遊覽車公司合作；一名校長表示，簽約前要求客運公司檢具司機是否涉及性平的資料，也逐一與司機面談，都沒問題才簽約。

租用遊覽車接送學生的學校指出，開車載學生的司機不能有酒駕、毒駕、妨害性自主案等記錄，如果司機是初犯且第一次犯案就這麼嚴重，當學校知道時只能按照法律程序進行事後補救。

一名教育界人士表示，校園發生重大性侵案，受害人可能跨校、跨縣市，通常有「風吹草動」就會引起注意，可見受害人低調不敢講，學校知悉時擔心「校譽受損」影響招生也蓋得密不透風，越是「保密」加害人越有作亂空間，值得教育界引以為鑑，應教育孩子勇敢對外求助，學校應依規定通報。