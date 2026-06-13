校車司機涉性侵釀「3縣市5人確診HIV愛滋病毒」 女友也受害

感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的中部某校車司機涉妨害性自主案，目前3縣市5人確診，相關衛生局今天表示，其中1人為司機女友，而偵辦的地方檢察署態度低調，不回應相關內容。

衛生局官員下午告訴中央社記者，經疫調發現傳染鏈擴及3縣市，經通報中央並移送地檢署，也請地檢署協助疫調，案件詳情由中央統一說明；另一縣市衛生局表示，確診者中1人是司機女友，非搭校車的學生，目前穩定接受藥物治療。

衛生福利部疾病管制署稍早透過新聞稿表示，媒體報導某男子涉以宗教話術誘騙女子及涉妨害性自主，致多名女子感染HIV，檢察官以強制性交致重傷等罪起訴案，歸功於地方衛生局疫調人員警覺心。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體訪問表示，去年底中部某衛生局接獲HIV確診個案通報，疫調時細心察覺不同確診個案接觸者指向同一人，調查過程中發現疑妨害性自主行為，主動通報社政、警政及檢調單位，目前確認與本案相關感染者共5例。

根據疾管署官網，HIV（Human ImmunodeficiencyVirus）俗稱愛滋病毒，人類受感染後，可能導致免疫力降低而易發生伺機性感染或腫瘤，目前無根治方法，但以雞尾酒療法（HAART, highly activeantiretroviral therapy）治療，體內病毒可良好控制，達測不到狀態。患者規則服用雞尾酒療法一段時間後，健康狀況無異常人，且病毒量測不到，幾乎不會透過性行為傳播（U=U, Undetectable=Untransmittable)。