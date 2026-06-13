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做筆錄看對眼？北市女警不倫年薪300萬人夫 發生關係還視訊壞壞慘了

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北市女警做筆錄結識年薪300萬人夫 發生關係還「視訊愛愛」判賠18萬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北市警局外觀照。圖／聯合報系資料照
台北市警局外觀照。圖／聯合報系資料照

北市某分局偵查隊尤姓女警被控於去年偵辦刑案時，與年薪300萬元的林姓工程師接觸，明知林已婚，卻發展婚外情，不只視訊自慰甚至發生性行為。林的杜姓妻子發現後，提告求償精神慰撫金，台北地方法院認定尤女侵害杜女配偶權，判賠18萬元。

判決指出，杜女與林原為夫妻，育有一子，今年4月離婚；林為某資訊公司工程師、副理，年薪300萬元。林2025年9月因涉及刑案，前往分局偵查隊製作筆錄，結識承辦的尤姓女警；尤女製作筆錄，經人別訊問核對身分，知悉林已婚，仍在同年10月至11月，與林發展逾越一般男女社交分際的親密關係。

杜女控訴，尤女與前夫不僅互傳充滿挑逗與愛意的曖昧訊息，包括「我很想你，每次短暫的見完面，我離開都很難過」、「還沒睡」、「濕了？」等，前夫還將尤女的LINE名稱改為「星展銀行」掩人耳目，前夫手機內甚至有兩人視訊時，女警自慰的影像。杜女認為尤姓女警違背善良風俗，導致她精神極度痛苦，提告請求70萬精神慰撫金。

尤女在法院開庭時坦承侵害對方配偶權，但辯稱兩人交往時間僅不到兩個月，情節未達嚴重程度，且已深感悔悟，認為杜女求償的金額過高，請求法官酌減。

台北地院認為婚姻以夫妻互相誠實為基礎，確保共同生活圓滿安全及幸福，尤女明知林已婚，仍發生性關係及親密交往，確實侵害杜女的配偶身分法益，考量學經歷、年薪、警職身分以及侵害行為的時間長短，認為杜女請求慰撫金70萬元過高，判賠18萬元。

女警 北市

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